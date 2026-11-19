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Dopo la comunicazione congiunta di Empoli e Pisa, la Lega auspica che le restrizioni siano limitate ai casi necessari e offre la propria collaborazione ad autorità e club

La posizione della Lega dopo la nota di Empoli e Pisa

La partecipazione dei tifosi alle partite di Serie B, comprese le trasferte, torna al centro del confronto dopo la comunicazione congiunta diffusa da Empoli FC e Pisa Sporting Club. La Lega Serie B ha espresso l’auspicio che il maggior numero possibile di incontri possa svolgersi senza misure restrittive per il pubblico.

La Lega richiama anche le comunicazioni diffuse da altre società nelle scorse settimane. La sua posizione tiene conto delle competenze delle autorità preposte e delle valutazioni alla base dei singoli provvedimenti: la richiesta è di privilegiare soluzioni inclusive ogni volta che le condizioni lo consentano.

Trasferte e sicurezza, il confronto tra autorità e club

Le eventuali limitazioni all’accesso allo stadio incidono anche sui sostenitori che seguono la squadra in trasferta. Per questo, secondo la Lega, è utile cercare modalità che permettano la più ampia partecipazione possibile, nel rispetto delle decisioni assunte dalle autorità.

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La Lega Serie B si è detta disponibile a collaborare con club e istituzioni per individuare soluzioni condivise. L’obiettivo è preservare lo stadio come luogo di incontro e socialità, in cui la passione dei tifosi possa accompagnarsi ai valori dello sport.

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