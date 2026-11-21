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Il tecnico elogia la risposta della squadra contro la capolista, spiega il peso dei cambi e invita a mantenere l’attenzione sull’obiettivo salvezza

Il Catanzaro batte il Palermo 3-1 e Michele Mignani può finalmente sorridere. Nel dopogara, l’allenatore ha sottolineato il valore di una vittoria arrivata in un momento difficile, contro una squadra che si presentava all’incontro senza sconfitte. Il risultato, però, è soprattutto un’occasione per costruire fiducia: il campionato è ancora lungo e il tecnico chiede ai suoi di dare continuità alla prestazione.

Una vittoria costruita anche nella sofferenza

Secondo Mignani, il Catanzaro ha meritato il successo nell’arco dei novanta minuti. La squadra è partita bene e ha trovato il vantaggio, ma nel resto del primo tempo si è abbassata troppo, lasciando al Palermo la possibilità di rientrare in partita. Il vento contrario ha inciso, senza essere l’unica spiegazione: all’intervallo il tecnico ha chiesto ai giocatori più coraggio nella gestione del pallone.

Nella ripresa Mignani ha visto una squadra più incisiva per intensità, corsa e qualità del gioco. Anche i calciatori entrati dalla panchina hanno dato un contributo decisivo in una fase in cui la gara era tornata in equilibrio. Per l’allenatore è un segnale importante: chi trova meno spazio può fare la differenza sia durante la settimana sia in partita.

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Le scelte di formazione e il valore del gruppo

Mignani ha spiegato che la scelta iniziale di Giovane rispetto ad Alesi rispondeva alle caratteristiche della partita: cercava una diversa presenza fisica fin dai primi minuti. Ha però elogiato l’ingresso di Alesi, definendolo un valore aggiunto per la squadra. Con una rosa ampia e giocatori disponibili, scegliere la formazione resta per lui un compito difficile ogni settimana.

Più del risultato, il tecnico vuole ritrovare l’atteggiamento mostrato contro il Palermo: una squadra che crede in ciò che fa, si aiuta e affronta insieme i momenti complicati. È questa la prestazione che spera di rivedere già nella prossima gara di martedì.

L’obiettivo resta la salvezza

Mignani ritiene che il Catanzaro abbia qualità ancora da esprimere pienamente. Ha ribadito anche la fiducia nel capitano, considerato un punto di riferimento per i compagni, e ha ricordato le prestazioni offerte contro Padova e Cesena per spiegare perché la squadra meritasse una serata positiva.

Il 3-1 sul Palermo porta entusiasmo, ma non cambia da solo il percorso dei giallorossi. Per avvicinarsi all’obiettivo salvezza, ha concluso l’allenatore, serviranno altre partite giocate con la stessa convinzione.

Video Integrale - SALA STAMPA | Mister Mignani nel dopogara di Catanzaro-Palermo