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Catanzaro Palermo, Mignani punta sulla crescita della squadra: «Sono convinto che faremo una grande partita»

Il tecnico giallorosso presenta la sfida del Ceravolo dopo due settimane di lavoro. Paffundi indisponibile per un risentimento muscolare, mentre Buso può offrire soluzioni vicino alla porta.

La classifica indica il Palermo come favorito, ma Michele Mignani guarda soprattutto ai progressi del suo Catanzaro. Alla vigilia della partita, il tecnico racconta di aver sfruttato la sosta per conoscere meglio i giocatori e lavorare sui principi che vuole vedere in campo. La sua fiducia nasce da lì: «Sono convinto che faremo una grande partita».

Due settimane per costruire un’identità

Per Mignani, la pausa è stata utile anche sul piano della conoscenza reciproca. Allenare ogni giorno il gruppo gli ha permesso di valutare caratteristiche e risposte dei calciatori, andando oltre quanto aveva visto affrontandoli da avversario. Il tecnico ritiene che la squadra stia cominciando a trovare una propria fisionomia.

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Contro il Palermo chiederà intensità, attenzione difensiva e capacità di creare pericoli. Sono principi sui quali intende lavorare in ogni gara, indipendentemente dalla posizione dell’avversario. La prestazione, nel suo ragionamento, è il primo passo per tornare a conquistare punti con continuità.

Il Palermo secondo Mignani

L’allenatore giallorosso si aspetta una squadra forte e ricca di alternative. In conferenza ha richiamato la qualità dell’attacco rosanero, la profondità della rosa e l’esperienza del suo tecnico. Il Catanzaro dovrà quindi saper reggere i momenti difficili della partita, senza rinunciare a cercare le proprie occasioni.

Mignani ha anche ridimensionato il peso dei precedenti tra le due squadre. Rispetto alla scorsa stagione, osserva, il Catanzaro è cambiato molto, tra giocatori e guida tecnica. La sfida del Ceravolo avrà una storia propria, da costruire sul campo.

Paffundi assente, Buso tra le opzioni offensive

Sul fronte della formazione, Mignani ha confermato che Paffundi non sarà disponibile: durante la settimana ha accusato un lieve risentimento muscolare. Il problema non viene descritto come grave, ma lo staff preferisce evitare rischi.

Tra le possibilità in attacco c’è Buso, che il tecnico considera adatto sia a giocare da seconda punta sia a partire da una posizione più esterna. La sua capacità di vedere la porta, però, suggerisce di impiegarlo vicino all’area avversaria.

La rosa ampia offre soluzioni anche a gara in corso. Mignani sottolinea che chi trova meno spazio continua ad allenarsi con impegno: un aspetto che considera essenziale per mantenere alta la competizione nel gruppo.

La spinta del Ceravolo

Per Mignani sarà anche una partita contro una sua ex squadra, ma il tecnico esclude motivazioni personali. Ha espresso gratitudine per l’esperienza a Palermo e ha ribadito che oggi il suo obiettivo è aiutare il Catanzaro a risalire.

In questo percorso conta anche il pubblico. L’allenatore conosce la spinta che i tifosi possono dare al Catanzaro al Ceravolo e spera che la squadra riesca a trasformarla in energia, presenza e coraggio per tutta la partita.

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