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Il tecnico chiede più attenzione sulle occasioni concesse, il difensore guarda già alla sfida di martedì contro il Südtirol

Il Palermo perde 3-1 a Catanzaro e incassa la prima sconfitta della stagione. Nel dopopartita, Filippo Inzaghi e Pietro Ceccaroni condividono il dispiacere per il risultato, ma indicano anche la strada per reagire: capire gli errori e preparare subito la prossima gara.

Inzaghi: «Dobbiamo migliorare quando concediamo occasioni»

Per Filippo Inzaghi, la partita ha lasciato sensazioni contrastanti. Il tecnico rosanero ritiene che il Palermo abbia giocato una gara discreta e, per alcuni tratti, gli sia sembrato di averla in mano. A pesare sul risultato, nella sua analisi, è stata soprattutto la capacità del Catanzaro di sfruttare le occasioni create.

Inzaghi chiede quindi maggiore attenzione nelle situazioni difensive, senza perdere di vista il percorso compiuto finora. La sconfitta, osserva, non cancella quanto di buono ha fatto la squadra nelle prime undici partite. Il Palermo conserva sei punti di vantaggio sulla terza e ha poco tempo per preparare la risposta sul campo.

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Ceccaroni: «Dobbiamo dimostrare chi siamo»

Anche Pietro Ceccaroni riconosce le difficoltà della trasferta al Ceravolo. Il difensore parla di una gara complicata e di un risultato che lascia rammarico, ma richiama la squadra alla continuità mostrata prima di questa battuta d’arresto.

Per Ceccaroni, una partita storta può capitare in un campionato insidioso come la Serie B. La reazione dovrà arrivare già martedì: il Palermo tornerà a giocare davanti al proprio pubblico contro il Südtirol. Preparare bene la sfida in pochi giorni sarà il primo passo per lasciarsi alle spalle il 3-1 di Catanzaro.

Video integrale - CATANZARO-PALERMO 3-1 Inzaghi e Ceccaroni nel post partita

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