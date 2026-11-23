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Serie B, gli arbitri della 13ª giornata: Zanotti per Juve Stabia-Catanzaro

Dieci partite, venti squadre e tutte le designazioni arbitrali del prossimo turno. Si comincia con Juve Stabia-Catanzaro; mercoledì 25 novembre si chiude con quattro incontri.

La 13ª giornata di Serie B prende forma con le designazioni degli arbitri. Per Juve Stabia-Catanzaro, in programma alle 19:00, è stato scelto Zanotti. Mazzoni dirigerà Benevento-Empoli, mentre a Palermo-Südtirol sarà Di Loreto a condurre la gara. Di seguito il programma completo, con assistenti, quarto ufficiale e addetti al VAR.

Le designazioni delle prime sei partite

Partita Ora Arbitro Assistenti Quarto ufficiale VAR AVAR Juve Stabia-Catanzaro 19:00 Zanotti Fontani, Trinchieri Arena Meraviglia Paganessi Benevento-Empoli 20:00 Mazzoni Ceoln, Laghezza La Penna Dionisi Del Giovane Cesena-Ascoli 20:00 Poli Rossi L., Scatragli Crezzini Mazzoleni Santoro Vicenza-Carrarese 20:00 Turrini Colaianni, Santarossa Galipò Volpi Piccinini Palermo-Südtirol 20:00 Di Loreto Costanzo, Luciani Marinelli Prontera Cosso Virtus Entella-Hellas Verona 20:00 Sacchi J. L. Garzelli, Giuggioli Perri Rutella Maggioni

Per Benevento-Empoli, VAR e AVAR opereranno sul posto allo stadio Vigorito. La stessa modalità è prevista per Vicenza-Carrarese allo stadio Menti.

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Gli arbitri delle gare di mercoledì 25 novembre

Partita Ora Arbitro Assistenti Quarto ufficiale VAR AVAR Cremonese-Avellino 19:00 Collu Zingarelli, Djurdjevic Perenzoni Cosso Volpi Mantova-Arezzo 20:00 Di Marco Zanellati, Tempestilli Calzavara Di Paolo Ghersini Padova-Sampdoria 20:00 Allegretta Scarpa, Grasso Drigo Santoro Rutella Pisa-Modena 20:00 Manganiello Biffi, Galimberti Tremolada Paterna Prontera

La classifica prima della 13ª giornata

Il turno si apre con Palermo e Modena nelle prime due posizioni, rispettivamente a 27 e 26 punti. Seguono Ascoli a 21 e il gruppo formato da Avellino, Pisa e Mantova a 19. Il Catanzaro è ventesimo con 9 punti nella classifica fornita.

Pos. Squadra Punti 1 Palermo 27 2 Modena 26 3 Ascoli 21 4 Avellino 19 5 Pisa 19 6 Mantova 19 7 Südtirol 18 8 Cesena 18 9 Hellas Verona 16 10 Benevento 16 11 Padova 16 12 Cremonese 15 13 Sampdoria 14 14 Carrarese 13 15 Juve Stabia 12 16 Arezzo 12 17 Virtus Entella 10 18 Vicenza 10 19 Empoli 9 20 Catanzaro 9

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