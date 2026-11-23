Serie B, arbitri della 13ª giornata: Zanotti dirige Juve Stabia Catanzaro
Serie B, gli arbitri della 13ª giornata: Zanotti per Juve Stabia-Catanzaro
Dieci partite, venti squadre e tutte le designazioni arbitrali del prossimo turno. Si comincia con Juve Stabia-Catanzaro; mercoledì 25 novembre si chiude con quattro incontri.
La 13ª giornata di Serie B prende forma con le designazioni degli arbitri. Per Juve Stabia-Catanzaro, in programma alle 19:00, è stato scelto Zanotti. Mazzoni dirigerà Benevento-Empoli, mentre a Palermo-Südtirol sarà Di Loreto a condurre la gara. Di seguito il programma completo, con assistenti, quarto ufficiale e addetti al VAR.
Le designazioni delle prime sei partite
|Partita
|Ora
|Arbitro
|Assistenti
|Quarto ufficiale
|VAR
|AVAR
|Juve Stabia-Catanzaro
|19:00
|Zanotti
|Fontani, Trinchieri
|Arena
|Meraviglia
|Paganessi
|Benevento-Empoli
|20:00
|Mazzoni
|Ceoln, Laghezza
|La Penna
|Dionisi
|Del Giovane
|Cesena-Ascoli
|20:00
|Poli
|Rossi L., Scatragli
|Crezzini
|Mazzoleni
|Santoro
|Vicenza-Carrarese
|20:00
|Turrini
|Colaianni, Santarossa
|Galipò
|Volpi
|Piccinini
|Palermo-Südtirol
|20:00
|Di Loreto
|Costanzo, Luciani
|Marinelli
|Prontera
|Cosso
|Virtus Entella-Hellas Verona
|20:00
|Sacchi J. L.
|Garzelli, Giuggioli
|Perri
|Rutella
|Maggioni
Per Benevento-Empoli, VAR e AVAR opereranno sul posto allo stadio Vigorito. La stessa modalità è prevista per Vicenza-Carrarese allo stadio Menti.
Gli arbitri delle gare di mercoledì 25 novembre
|Partita
|Ora
|Arbitro
|Assistenti
|Quarto ufficiale
|VAR
|AVAR
|Cremonese-Avellino
|19:00
|Collu
|Zingarelli, Djurdjevic
|Perenzoni
|Cosso
|Volpi
|Mantova-Arezzo
|20:00
|Di Marco
|Zanellati, Tempestilli
|Calzavara
|Di Paolo
|Ghersini
|Padova-Sampdoria
|20:00
|Allegretta
|Scarpa, Grasso
|Drigo
|Santoro
|Rutella
|Pisa-Modena
|20:00
|Manganiello
|Biffi, Galimberti
|Tremolada
|Paterna
|Prontera
La classifica prima della 13ª giornata
Il turno si apre con Palermo e Modena nelle prime due posizioni, rispettivamente a 27 e 26 punti. Seguono Ascoli a 21 e il gruppo formato da Avellino, Pisa e Mantova a 19. Il Catanzaro è ventesimo con 9 punti nella classifica fornita.
|Pos.
|Squadra
|Punti
|1
|Palermo
|27
|2
|Modena
|26
|3
|Ascoli
|21
|4
|Avellino
|19
|5
|Pisa
|19
|6
|Mantova
|19
|7
|Südtirol
|18
|8
|Cesena
|18
|9
|Hellas Verona
|16
|10
|Benevento
|16
|11
|Padova
|16
|12
|Cremonese
|15
|13
|Sampdoria
|14
|14
|Carrarese
|13
|15
|Juve Stabia
|12
|16
|Arezzo
|12
|17
|Virtus Entella
|10
|18
|Vicenza
|10
|19
|Empoli
|9
|20
|Catanzaro
|9
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