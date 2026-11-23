Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Serie B, giudice sportivo dopo la 12ª giornata: squalifiche, diffide e ammende

Tre calciatori fermati per un turno, provvedimenti anche per allenatori e un dirigente. Il Catanzaro riceve l’ammenda più alta

Il giudice sportivo di Serie B ha esaminato le gare della 12ª giornata, disputate dal 20 al 22 novembre 2026. Il comunicato prevede la squalifica per una giornata di tre calciatori, tre componenti degli staff tecnici e un dirigente. Sono state inoltre inflitte ammende a Catanzaro, Avellino e Benevento, oltre a un calciatore della Carrarese. d5rzfs5ck83rq.cloudfront.net

I tre calciatori squalificati

Federico Bonazzoli della Cremonese è stato fermato per un turno dopo una doppia ammonizione: la prima per comportamento non regolamentare in campo, la seconda per comportamento scorretto verso un avversario. Anche Riccardo Stivanello del Südtirol ha ricevuto una giornata di squalifica per doppia ammonizione, in entrambi i casi per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un turno di stop anche per Giuseppe Cuomo del L.R. Vicenza, espulso per un fallo grave di gioco. Bonazzoli e Stivanello erano stati espulsi nella sfida tra Südtirol e Cremonese, vinta 1-0 dai padroni di casa; Cuomo nell’incontro tra Ascoli e Vicenza, terminato 2-2. d5rzfs5ck83rq.cloudfront.net

Squalificati anche tre componenti degli staff e un dirigente

Tra gli allenatori e i componenti degli staff espulsi, il provvedimento riguarda Nicola Antonio Calabro del Padova, fermato per una giornata per aver contestato platealmente una decisione arbitrale al 32° minuto del secondo tempo della gara contro l’Arezzo.

Una giornata di squalifica è stata inflitta anche a Michele Arcari del Südtirol, per una protesta contro una decisione arbitrale al 9° minuto del primo tempo, e a Giovanni Antogiovanni della Cremonese, per una critica irrispettosa rivolta all’arbitro al termine della partita.

Per il Catanzaro è stato squalificato per un turno il dirigente Antonino Scimone, espulso per aver contestato platealmente una decisione arbitrale al 28° minuto del secondo tempo. Sono stati inoltre ammoniti Guido Pagliuca della Carrarese, alla terza sanzione, e Alessio Baresi della Virtus Entella, alla prima. d5rzfs5ck83rq.cloudfront.net

Le ammende alle società: 5.000 euro al Catanzaro

L’ammenda più elevata, 5.000 euro, è stata inflitta al Catanzaro: secondo il comunicato, alcuni suoi sostenitori hanno indirizzato sputi verso gli occupanti della panchina avversaria, senza colpire nessuno.

L’Avellino dovrà pagare 1.500 euro per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco al 17° minuto del primo tempo; la sanzione è stata attenuata. Al Benevento è stata inflitta un’ammenda di 1.000 euro, a titolo di responsabilità oggettiva, per aver provocato senza giustificazione un ritardo di circa un minuto all’inizio del primo tempo.

Il giudice sportivo ha rilevato anche l’uso di materiale pirotecnico nei settori dei sostenitori di Arezzo, Ascoli, Avellino, Catanzaro, Modena, Padova e Sampdoria. Per questo specifico comportamento non ha adottato ulteriori sanzioni nei confronti delle società, fatta salva l’ammenda già indicata per il fumogeno lanciato dai sostenitori dell’Avellino nel recinto di gioco. d5rzfs5ck83rq.cloudfront.net

Diffidati Antonini, Cella, Primasso e Sibilli

Tra i provvedimenti che incidono sui prossimi turni figurano le ammonizioni con diffida per Matias Antonini Lui del Catanzaro, Stefano Cella del Mantova, Andrea Primasso del Pisa e Giuseppe Sibilli della Juve Stabia. Per tutti si tratta della quarta sanzione.

Il calciatore della Carrarese Nicolas Adrian Schiavi ha invece ricevuto un’ammonizione e un’ammenda di 1.000 euro per proteste verso gli ufficiali di gara. Il provvedimento è stato aggravato dal suo ruolo di capitano. d5rzfs5ck83rq.cloudfront.net

Le altre ammonizioni della 12ª giornata

Il comunicato registra ulteriori ammonizioni, distinte per motivo e numero di sanzioni già ricevute.

Per comportamento scorretto verso un avversario, sono alla terza sanzione Cocchi del Padova, Le Borgne dell’Hellas Verona, Marconi della Virtus Entella, Romano del Benevento e Tomasevic del Mantova. Alla seconda figurano Bandinelli dell’Empoli, Belotti e Brugman del Modena, Cagnano e Sala dell’Arezzo, Francesconi del Cesena, Koffi N’Dri del Catanzaro, Ličina e Nasti della Cremonese, Mazzitelli del Palermo, Palmiero dell’Avellino, Pastina del Padova, Prisco del Benevento e Zedadka dell’Empoli. Alla prima sanzione sono Artioli e Ricciardi della Juve Stabia, Damiani dell’Ascoli, Dawidowicz e Frese dell’Hellas Verona, Peda e Vavassori del Palermo, Renzi dell’Arezzo, Sandon e Talarico del L.R. Vicenza.

Per comportamento non regolamentare in campo, Kouan del Benevento ha raggiunto la sesta sanzione. Ruggeri della Carrarese è alla terza; Ambrosino e Bozhanaj del Modena, D’Andrea e Pagano del Cesena, Mosti del Catanzaro e Sernicola del Benevento sono alla seconda. Prima sanzione per Bolsius dell’Ascoli, Corona della Virtus Entella, Gabrielloni del Palermo, Pyyhtiä del Südtirol e Siano del Cesena.

Infine, tra i calciatori ammoniti per proteste verso gli ufficiali di gara, Bettella della Juve Stabia e Leverbe del L.R. Vicenza hanno ricevuto la seconda sanzione. d5rzfs5ck83rq.cloudfront.net

Leggi il Comunicato ufficiale

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra