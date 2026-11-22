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Il centrocampista Giovane apre le marcature contro la sua ex squadra, l’attaccante Pecorino torna al gol dopo un mese di stop. Nel dopogara, entrambi guardano alla vittoria come a una spinta per il cammino del Catanzaro.

Il Catanzaro batte il Palermo 3-1 al Ceravolo e trova una vittoria che dà fiducia alla squadra di Michele Mignani. Samuel Giovane sblocca la partita su assist di Dorval; dopo il pareggio di Vavassori, Emanuele Pecorino riporta avanti i giallorossi. Nel finale arriva anche la rete di Mosti. Sky Sport

Giovane, il gol contro il Palermo e la fiducia ritrovata

Per Samuel Giovane, la rete ha un significato particolare: arriva da titolare contro il Palermo, squadra in cui aveva giocato nella stagione precedente. Il centrocampista racconta di essere felice soprattutto per il risultato e spera che questa vittoria aiuti il gruppo a raccogliere i frutti del lavoro quotidiano.

Sul gol, Giovane spiega di aver visto Dorval accompagnare l’azione e di aver concluso rapidamente dopo il suo assist. L’emozione è stata difficile da trattenere, pur scegliendo di contenere l’esultanza per rispetto della sua ex squadra.

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Giovane parla anche della propria condizione fisica, che sente in crescita. Quanto alle scelte a centrocampo, sottolinea la disponibilità dei giocatori a seguire le indicazioni di Mignani, indipendentemente da chi parte titolare.

Pecorino, un ritorno al gol dopo lo stop

Per Emanuele Pecorino, la partita segna il rientro dopo circa un mese di stop. L’attaccante voleva ritrovare minuti, aiutare i compagni e dimostrare all’allenatore di poter contare su di lui. Il gol che vale il nuovo vantaggio del Catanzaro rende il ritorno ancora più significativo.

Pecorino non nasconde la soddisfazione per aver segnato al Palermo, in una sfida che vive anche come un derby. Nel dopogara, però, allarga subito il discorso alla prestazione collettiva: attribuisce ai compagni un ruolo fondamentale nella vittoria e ribadisce che il suo obiettivo è dare il massimo per la squadra, anche mentre recupera la condizione migliore.

Secondo l’attaccante, il gruppo sta facendo propri i concetti di gioco proposti da Mignani. Il 3-1 al Palermo diventa così un risultato da cui prendere fiducia e su cui continuare a lavorare.

Didascalia Giovane: Samuel Giovane esulta dopo il gol che ha aperto Catanzaro Palermo 3-1: per il centrocampista, una rete speciale contro la sua ex squadra.

Didascalia Pecorino: Emanuele Pecorino festeggia il gol del 2-1 al Palermo, arrivato al rientro dopo circa un mese di stop.

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