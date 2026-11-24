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Il tredicesimo turno del campionato diventa un’occasione per promuovere rispetto, uguaglianza e responsabilità attraverso iniziative speciali organizzate su tutti i campi

La Serie BKT scende in campo contro la violenza sulle donne. In occasione della 13ª giornata di campionato, in programma tra il 24 e il 25 novembre, il calcio italiano rinnova il proprio impegno sociale con B4Love, la campagna dedicata alla sensibilizzazione e al contrasto di ogni forma di abuso e discriminazione di genere.

L’iniziativa coincide con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata ogni anno il 25 novembre. L’obiettivo è utilizzare la popolarità del calcio per diffondere un messaggio capace di raggiungere tifosi, famiglie e giovani generazioni.

Il messaggio della campagna B4Love

Al centro della mobilitazione c’è un principio chiaro: la violenza non può trovare spazio né nello sport né nella vita quotidiana. Il claim scelto per accompagnare il turno di campionato invita infatti a scegliere sempre il rispetto, dentro e fuori dal terreno di gioco.

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La campagna B4Love vuole ricordare che il contrasto alla violenza non riguarda soltanto le vittime o le istituzioni, ma rappresenta una responsabilità collettiva. Anche lo sport può contribuire a modificare comportamenti e mentalità, soprattutto quando riesce a parlare con un linguaggio diretto a un pubblico ampio e trasversale.

Il Pallone Rosso protagonista della 13ª giornata di Serie B

Durante tutte le partite della 13ª giornata di Serie BKT sarà utilizzato il caratteristico Pallone Rosso Kappa, diventato negli anni il simbolo visivo della campagna.

Il pallone accompagna le iniziative della Lega dedicate alla tutela delle donne dalla stagione 2021 2022. Il colore rosso richiama immediatamente il tema della violenza di genere e rende il messaggio riconoscibile fin dal momento dell’ingresso delle squadre sul terreno di gioco.

La collaborazione con Kappa prosegue ormai da sei stagioni e punta a trasformare un oggetto centrale della partita in uno strumento concreto di comunicazione sociale.

Fasce rosse e patch speciali sulle maglie

Le iniziative non si limiteranno all’utilizzo del Pallone Rosso. Durante il cerimoniale precedente alle gare, i calciatori e gli ufficiali di gara entreranno in campo accompagnati da ragazze, rafforzando il significato simbolico della giornata.

I capitani delle squadre di Serie B indosseranno una fascia rossa realizzata appositamente per B4Love, mentre sulle divise dei calciatori sarà applicata una patch dedicata alla campagna contro la violenza sulle donne.

Il messaggio sarà inoltre diffuso attraverso diversi strumenti presenti negli stadi:

contenuti sui pannelli led a bordocampo

immagini e messaggi sui maxischermi

annunci degli speaker prima e durante le partite

comunicazioni sui canali digitali della Lega e dei club

contenuti informativi diffusi attraverso i profili ufficiali di Kappa

Una mobilitazione coordinata, pensata per dare continuità all’iniziativa e amplificarne la visibilità durante tutto il fine settimana calcistico.

Paolo Bedin richiama la responsabilità sociale del calcio

Il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin ha sottolineato come il ruolo del calcio non possa essere limitato esclusivamente ai risultati sportivi. Club, istituzioni e protagonisti del campionato hanno anche la responsabilità di promuovere comportamenti corretti e valori condivisi.

Con B4Love viene ribadito che il rispetto della dignità delle donne deve essere un principio irrinunciabile. Prevenire le discriminazioni, riconoscere i comportamenti abusivi e contrastare ogni forma di prevaricazione richiedono infatti il coinvolgimento dell’intera comunità.

Il Pallone Rosso diventa così il segno più immediato di un progetto che vuole creare una collaborazione stabile tra la Lega, le società sportive e i territori rappresentati dal campionato.

Il progetto B4People per un impegno continuativo

La campagna si inserisce nel percorso di B4People Impresa Sociale, la piattaforma attraverso la quale la Lega Serie B coordina le proprie attività dedicate alla sostenibilità sociale e ambientale.

L’intento è superare la dimensione della singola giornata commemorativa e costruire un programma più ampio, organizzato e continuativo. Il calcio, grazie alla sua capacità di coinvolgere milioni di persone, può diventare un importante veicolo educativo e contribuire alla diffusione di una cultura fondata su uguaglianza, inclusione e rispetto.

Il calcio unito per difendere la dignità delle donne

La tredicesima giornata della Serie BKT assumerà quindi un significato che andrà oltre la classifica e i risultati delle partite. Il Pallone Rosso, le fasce dei capitani, le patch sulle maglie e i messaggi diffusi negli stadi ricorderanno che la lotta alla violenza sulle donne richiede attenzione ogni giorno.

Con B4Love, la Serie B prova a trasformare la visibilità del campionato in uno strumento di consapevolezza. Perché il rispetto non è soltanto una regola fondamentale dello sport, ma un valore da difendere in ogni ambiente della società.

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