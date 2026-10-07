Politiche e amministrative in Maremma, in piazza Duomo i gazebo del Movimento 5 Stelle ogni giovedì e venerdì

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Un secco no alla corsa al riarmo e all'economia di guerra che sottrae risorse alle vere emergenze, ritornando ad investire nella sanità, nel lavoro, nei salari e nella protezione sociale. Meno privilegi per chi concentra ricchezza e potere, più redistribuzione e giustizia sociale. È su queste scelte che si misura l'alternativa all'esistente, fatto di tasse, crescente povertà e diseguaglianza.

Questo è il metodo che il Movimento 5 Stelle, la seconda forza politica dell'area progressista, è intenzionato a seguire anche in Maremma, attraverso un ragionamento complessivo che interessa tutti i comuni che il prossimo anno vedranno il rinnovo dei propri consigli.

In queste settimane infatti, coerentemente con la propria storia politica, ha posto la fortissima necessità di ragionare pubblicamente in piazza su cinque, dieci, quindici punti da porre a fondamento di una concreta azione di governo per migliorare la vita degli abitanti non soltanto di Grosseto, ma anche di Castiglione della Pescaia, Orbetello, Scansano, Manciano, Capalbio, Roccalbegna, Campagnatico e Pitigliano.

Il Movimento ha spiegato pubblicamente che ogni altro ragionamento non può che passare dalla capacità delle principali forze politiche nazionali di fare sintesi a partire da temi irrinunciabili come la tutela della sanità e della scuola pubblica, le politiche sociali e dell'abitare, una mobilità sostenibile e integrata attenta all'ambiente, senza trascurare le azioni rivolte ai giovani che studiano ed hanno il diritto di coltivare, anche in provincia di Grosseto, le proprie ambizioni lavorative e familiari.

«L'Istat ha confermato in questi giorni quanto era già sotto gli occhi di tutti – spiega Daniela Castiglione – ovvero che il Governo Meloni da quattro anni produce tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale, corsa al riarmo aumentando il debito, condannando l'Italia alla procedura di infrazione per deficit eccessivo, un fallimento dietro l'altro. Le aziende energetiche, grazie ai rincari delle guerre, continuano ad incassare extraprofitti, con le banche che nel frattempo hanno incamerato 160 miliardi di utili fra 2022 e 2025, destinati in dividendi e in finanza speculativa anziché ad investimenti nell'economia reale, quella a cui fanno fronte milioni di italiani che hanno visto aumentare del 30% il carrello della spesa e che sono costretti a spendere oltre il 90% dei propri stipendi nel caro carburante e per far fronte al mutuo o all'affitto. Come Movimento 5 Stelle, tra le varie misure presentate durante Nova, abbiamo lanciato la proposta di istituire un fondo perequativo per finanziare la sanità pubblica alimentato dalla sanità privata, che grazie ai tagli lineari di questi anni continua a veder crescere i propri profitti, e questo mentre sempre più persone sono costrette a rinunciare alle cure o rimangono in coda a liste di attesa infinite. Anche per questa ragione abbiamo deciso di replicare la modalità dei punti di ascolto attivati per la scrittura del programma nazionale per consentire ai cittadini della Maremma e dell'Amiata di segnalare le loro priorità per i comuni che andranno al voto la prossima primavera, senza trascurare i territori che saranno coinvolti più avanti dalle tornate elettorali. Perché discutere di eventuali alleanze e candidati non può che venire dopo la fase di ascolto delle necessità e dei problemi quotidiani, che rappresentano le vere priorità per la gente comune».

E' utile ricordare che il Movimento 5 Stelle ha voluto avviare la propria fase di dialogo con il territorio prima dell'estate, quando ha invitato a partecipare, oltre agli iscritti ed ai simpatizzanti, anche i rappresentanti delle forze politiche che compongono l'area progressista alla giornata di ideazione e di scrittura del programma di Governo che ha visto il coinvolgimento attivo di un centinaio di partecipanti presso il centro congressi di Principina a Terra. Dal mese di maggio ha quindi orientato la propria attività politica verso la definizione delle priorità da offrire come base di confronto e di dialogo, utili naturalmente in vista delle prossime elezioni politiche ed anche in previsione delle importanti elezioni amministrative del 2027. Un percorso che la coordinatrice provinciale Daniela Castiglione, incaricata da Giuseppe Conte di organizzare questa nuova fase in provincia di Grosseto, ha avuto la possibilità di seguire sin dall'evento di apertura a Roma lo scorso aprile, lungo tutti i processi intermedi di selezione e sintesi per giungere a fine settembre alla votazione finale dei punti programmatici durante la due giorni di “Nova, parola all'Italia” promossa a Milano. E proprio in merito al confronto con le cittadine e cittadini della nostra provincia, che hanno il diritto di ritornare protagonisti della vita politica non solo il giorno delle elezioni, il Movimento 5 Stelle ha messo in programma sin dallo scorso fine settimana tanti momenti di incontro per portare avanti la propria campagna di ascolto nel capoluogo e negli altri comuni interessati dal voto, appuntamenti che saranno pubblicizzati attraverso i social ufficiali "facebook.com/Movimento5StelleGrosseto" e “instagram.com/Movimento5Stelle.Grosseto”.

«La nostra priorità rimane storicamente quella di essere presenti per risolvere i problemi segnalati dai cittadini – ricorda infine Daniela Castiglione, coordinatrice provinciale dell'azione politica M5S – solo dopo aver portato avanti questo lavoro imprescindibile, trovando eventuali punti di convergenza, sarà successivamente possibile parlare di coalizioni e nominativi da candidare quali sindache o sindaci. Per compiere le scelte giuste per governare al meglio il territorio, siamo convinti che sia fondamentale essere quotidianamente tra i nostri concittadini, nelle vie e nelle piazze di ogni comune, a partire dagli appuntamenti del mese di ottobre che nella mattinata del giovedì e nei pomeriggi del venerdì ci vedranno in piazza del duomo a Grosseto con il nostro gazebo con appuntamenti pubblici insieme a portatori di interesse ed esperti di rilievo nazionale per dialogare e confrontarci con la cittadinanza».

Per dettagli, informazioni e contatti sono disponibili gli indirizzi email ufficiali "[email protected]" e "[email protected]" ed il modulo on line "La Tua Voce Conta" raggiungibile all'indirizzo "www.maremma5stelle.it" per segnalare esigenze, problemi e proposte per migliorare la qualità della vita di tutti.

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