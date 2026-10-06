Calcio, Catanzaro-Mantova, ecco tutte le info sulla prevendita dei biglietti

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Catanzaro Mantova al Ceravolo biglietti in vendita dal 7 ottobre e tutte le informazioni per i tifosi

Prezzi dei settori agevolazioni e orari dei botteghini per la partita di domenica 11 ottobre

La prevendita dei biglietti per Catanzaro Mantova inizierà mercoledì 7 ottobre 2026 alle ore 15. La partita si disputerà domenica 11 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 15, allo stadio Nicola Ceravolo.

I tifosi potranno acquistare i tagliandi online e nelle rivendite autorizzate TicketOne. Per organizzare la propria presenza allo stadio è utile verificare in anticipo le tariffe del settore scelto, i requisiti per le riduzioni e le disposizioni di accesso, anche alla luce della capienza limitata e dei lavori in corso.

Dove acquistare i biglietti per Catanzaro Mantova

Dalle ore 15 di mercoledì 7 ottobre, la vendita sarà disponibile attraverso due canali:

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Il portale uscatanzaro1929.ticketone.it.

Le rivendite TicketOne abilitate, presenti sul territorio locale e nazionale.

Sarà possibile acquistare i biglietti anche al botteghino dello stadio Ceravolo, nei seguenti orari:

Giornata Orario di vendita Sabato 10 ottobre Dalle 9 alle 17 Domenica 11 ottobre Dalle 9

Per contenere le attese ai botteghini, la società invita a privilegiare l’acquisto online o nei punti vendita autorizzati. Comprare il tagliando in anticipo consente inoltre di evitare di concentrare tutte le operazioni nelle ore precedenti il calcio d’inizio.

Prezzi dei biglietti e riduzioni disponibili

Le tariffe comunicate per Catanzaro Mantova sono le seguenti. A ogni importo va aggiunto il diritto di prevendita previsto dal circuito di vendita.

Settore Intero Ridotto generico Ridotto Junior Curva Est Mammì 18,00 € 14,50 € 7,50 € Distinti Tosatti 30,00 € 24,00 € 12,00 € Settore ospiti 18,00 € — —

Chi può acquistare il biglietto ridotto

Il ridotto generico è riservato alle seguenti categorie:

Over 65.

Donne.

Militari.

Appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Studenti dell’ Università Magna Graecia .

. Ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2009.

Il ridotto Junior è previsto per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2015. Per scegliere la tariffa corretta occorre quindi fare riferimento alle date di nascita indicate, oltre che alle altre categorie ammesse.

Settore ospiti e disposizioni per i tifosi del Mantova

La vendita dei biglietti per il settore ospiti inizierà mercoledì 7 ottobre alle ore 15, attraverso il circuito TicketOne, e terminerà sabato 10 ottobre alle ore 19.

Per la tifoseria ospite residente nella provincia di Mantova, l’acquisto sarà consentito esclusivamente nel settore Tribuna Laterale Ovest, che dispone di una capienza di 250 posti.

Il prezzo del tagliando è di 18 euro, a cui si aggiunge il diritto di prevendita. I sostenitori interessati dovranno quindi completare l’acquisto entro il termine previsto del sabato sera.

Capienza ridotta e limitazioni agli accrediti

La capienza ridotta del Ceravolo comporterà limitazioni per tutte le tipologie di accrediti e biglietti omaggio.

La società precisa inoltre che, a causa della chiusura del settore Tribuna per gli interventi di ristrutturazione, per questa partita non è previsto l’accreditamento delle persone con disabilità. La disposizione comunicata riguarda il servizio di accreditamento per la gara.

Documento di identità obbligatorio anche per i minori

Un documento di identità valido dovrà essere esibito sia al momento dell’acquisto del biglietto sia all’ingresso allo stadio. L’obbligo riguarda anche i minori, un dettaglio da considerare quando si organizza la partecipazione alla partita con bambini e ragazzi.

L’acquisto del tagliando comporta l’accettazione del Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche adottato dalla US Catanzaro 1929 e del Regolamento d’uso dello stadio Nicola Ceravolo. Entrambi i documenti sono consultabili sul sito ufficiale della società.

Membership USCZ29 ritiro e rinnovo l 8 e il 9 ottobre

Il botteghino del Ceravolo aprirà anche giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, dalle ore 9 alle ore 17, per le operazioni di rinnovo o ritiro delle membership card USCZ29 già ordinate.

In queste due giornate il servizio sarà dedicato esclusivamente alle membership card. La vendita dei biglietti al botteghino seguirà invece gli orari previsti per sabato 10 ottobre e per il giorno della partita.