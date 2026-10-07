Serie B riparte con la sesta giornata tutti gli arbitri e le sfide da seguire

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Marinelli per Empoli Palermo e Mucera per Catanzaro Mantova mentre la classifica accende il confronto tra Südtirol e Ascoli

La Serie BKT 2026 2027 torna in campo dopo la sosta per le Nazionali con una sesta giornata che mette alla prova le prime della classe e offre alle squadre in difficoltà una nuova occasione per ripartire.

Tra le designazioni spiccano Marinelli per Empoli Palermo, Turrini per Südtirol Ascoli e Mucera per Catanzaro Mantova. A dirigere Benevento Cesena sarà invece Ferrieri Caputi.

Il turno propone confronti interessanti anche sul piano della classifica: il Palermo deve difendere il primato, Südtirol e Ascoli si affrontano nelle posizioni di vertice, mentre il Catanzaro cerca punti contro un Mantova ancora imbattuto. Ecco le designazioni arbitrali complete e una breve analisi di ciascuna partita, basata sui risultati delle prime cinque giornate.

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Avellino Sampdoria

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Biffi e El Filali

Quarto ufficiale: Di Loreto

VAR: Pezzuto

AVAR: Mazzoleni

L’Avellino, ottavo con 7 punti, cerca continuità dopo un avvio caratterizzato da due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I sette gol segnati e i sei subiti descrivono un rendimento abbastanza equilibrato, ma ancora da consolidare.

La Sampdoria arriva con 4 punti e la necessità di muovere la classifica. Le nove reti incassate in cinque incontri indicano nella tenuta difensiva uno degli aspetti da migliorare: limitare gli errori sarà fondamentale per rendere più produttivi i cinque gol realizzati finora.

Benevento Cesena

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Costanzo e Ricci

Quarto ufficiale: Marchetti

VAR: Piccinini

AVAR: Di Vuolo

Benevento e Cesena si presentano entrambe a 7 punti, ma hanno costruito il proprio bottino in maniera diversa. I campani hanno raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, con sei reti segnate e cinque subite.

Il Cesena è ancora imbattuto, ma quattro delle cinque partite disputate sono terminate in parità. La sfida mette di fronte il bisogno del Benevento di trovare maggiore regolarità e quello dei romagnoli di trasformare la continuità nei risultati in più vittorie.

Empoli Palermo

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Ceolin e Laghezza

Quarto ufficiale: Mazzoni

VAR: Maggioni

AVAR: Rapuano

Il Palermo capolista, con 13 punti, affronta una trasferta utile a misurare la solidità del proprio avvio. Quattro vittorie, un pareggio e dieci gol segnati testimoniano un rendimento finora convincente.

L’Empoli, a 6 punti, ha alternato due successi a tre sconfitte senza mai pareggiare. Con quattro reti realizzate possiede uno degli attacchi meno prolifici del campionato dopo cinque turni: contro la prima della classe serviranno attenzione in fase difensiva e maggiore efficacia nelle occasioni create.

Südtirol Ascoli

Arbitro: Turrini

Assistenti: Passeri e Cecconi

Quarto ufficiale: Perenzoni

VAR: Dionisi

AVAR: Paganessi

È uno dei confronti più significativi della sesta giornata di Serie B. Il Südtirol, secondo con 11 punti, è imbattuto e ha subito appena 3 gol, il dato migliore tra le venti squadre dopo cinque turni.

L’Ascoli segue a 10 punti, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Anche i marchigiani hanno mostrato una buona tenuta, incassando quattro reti. Il confronto tra due difese finora affidabili potrebbe valorizzare la precisione nelle conclusioni e il peso degli episodi.

Virtus Entella Juve Stabia

Arbitro: Drigo

Assistenti: Politi e Belsanti

Quarto ufficiale: Calzavara

VAR: Pezzuto

AVAR: Santoro

La Virtus Entella, a 5 punti, presenta una differenza reti positiva grazie a sette gol fatti e sei subiti. Il rendimento realizzativo non si è però ancora tradotto in una posizione rassicurante.

La Juve Stabia figura a quota 1 punto, pur avendo ottenuto una vittoria e due pareggi. Nel confronto diretto, entrambe cercano un successo che dia maggiore consistenza al proprio percorso. Per gli ospiti, autori di quattro reti in cinque gare, sarà importante aumentare l’efficacia offensiva.

LR Vicenza Pisa

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Trinchieri e Russo

Quarto ufficiale: Restaldo

VAR: Rutella

AVAR: Prontera

Il LR Vicenza, con 5 punti, deve migliorare soprattutto la fase difensiva: dieci gol subiti in cinque gare hanno ridotto il valore delle sette reti segnate.

Il Pisa, a 7 punti, ha realizzato e incassato otto gol. La gestione degli spazi e delle transizioni potrebbe essere una chiave della partita: entrambe le squadre hanno bisogno di trovare un equilibrio più stabile tra produzione offensiva e protezione della propria porta.

Arezzo Cremonese

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Chiavaroli e Djurdjevic

Quarto ufficiale: Dini

VAR: Baroni

AVAR: Del Giovane

L’Arezzo ha conquistato 6 punti, ma i 13 gol subiti rappresentano il dato difensivo più pesante del campionato dopo cinque giornate. Le due vittorie mostrano la capacità di ottenere risultati, mentre le tre sconfitte evidenziano un percorso ancora discontinuo.

La Cremonese, ferma a 5 punti, ha segnato cinque reti e ne ha incassate sette. Per entrambe, il confronto è un’occasione per migliorare la posizione: i padroni di casa devono ridurre le concessioni, gli ospiti rendere più incisiva la propria fase offensiva.

Catanzaro Mantova

Arbitro: Mucera

Assistenti: Cortese e Scatragli

Quarto ufficiale: Gavini

VAR: Massimi

AVAR: Rapuano

Il Catanzaro, diciottesimo con 3 punti, affronta una delle squadre più solide di questo avvio. Una vittoria e quattro sconfitte, con cinque gol fatti e nove subiti, rendono evidente la necessità di trovare maggiore continuità e migliorare l’equilibrio complessivo.

Il Mantova, terzo a 11 punti, è ancora imbattuto e ha segnato 10 reti, il massimo della classifica a pari merito con Palermo e Hellas Verona. Per i giallorossi sarà essenziale contenere un avversario produttivo senza rinunciare a costruire occasioni. I lombardi cercano invece un risultato che confermi la qualità della partenza.

Padova Carrarese

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Monaco e Santarossa

Quarto ufficiale: Vingo

VAR: Cosso

AVAR: Rutella

Il Padova, a 7 punti, punta a dare seguito a un avvio che lo mantiene vicino alle posizioni playoff. Le cinque reti segnate e le sei subite indicano margini di miglioramento, soprattutto nella capacità di rendere più redditizie le occasioni.

La Carrarese è ultima con 1 punto e non ha ancora vinto. Con appena 2 gol realizzati, la difficoltà principale emerge nella produzione offensiva. Muovere la classifica richiederà maggiore incisività, insieme alla capacità di restare compatta nei momenti di pressione avversaria.

Modena Hellas Verona

Arbitro: Arena

Assistenti: Gentile e Lauri

Quarto ufficiale: Galipò

VAR: Prontera

AVAR: Paterna

Il Modena, quarto con 10 punti, ha costruito un avvio positivo attraverso tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Gli otto gol fatti e i quattro subiti mostrano un buon equilibrio tra i reparti.

L’Hellas Verona, a 7 punti, ha segnato dieci reti, ma ne ha incassate sette. La sfida oppone la maggiore solidità mostrata dai modenesi alla capacità realizzativa degli ospiti. Per il Verona, accompagnare i gol con una migliore tenuta difensiva potrebbe fare la differenza.

La classifica di Serie B prima della sesta giornata

Dopo cinque partite per ciascuna squadra, il Palermo guida il campionato davanti a Südtirol e Mantova. Modena e Ascoli completano il gruppo delle formazioni già in doppia cifra.

Posizione Squadra Punti Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti Differenza reti 1 Palermo 13 4 1 0 10 5 +5 2 Südtirol 11 3 2 0 9 3 +6 3 Mantova 11 3 2 0 10 5 +5 4 Modena 10 3 1 1 8 4 +4 5 Ascoli 10 3 1 1 7 4 +3 6 Hellas Verona 7 2 1 2 10 7 +3 7 Cesena 7 1 4 0 7 6 +1 8 Avellino 7 2 1 2 7 6 +1 9 Benevento 7 2 1 2 6 5 +1 10 Pisa 7 2 1 2 8 8 0 11 Padova 7 2 1 2 5 6 −1 12 Empoli 6 2 0 3 4 6 −2 13 Arezzo 6 2 0 3 6 13 −7 14 Virtus Entella 5 1 2 2 7 6 +1 15 Cremonese 5 1 2 2 5 7 −2 16 LR Vicenza 5 1 2 2 7 10 −3 17 Sampdoria 4 1 1 3 5 9 −4 18 Catanzaro 3 1 0 4 5 9 −4 19 Juve Stabia 1 1 2 2 4 7 −3 20 Carrarese 1 0 1 4 2 6 −4

Per la Juve Stabia, il punteggio indicato presenta uno scarto di quattro punti rispetto a quelli ottenuti con i risultati sul campo; la ragione non è specificata nei dati disponibili.

La sesta giornata può modificare rapidamente gli equilibri: tra il sesto e il tredicesimo posto ci sono appena due punti, mentre in vetta il confronto diretto tra Südtirol e Ascoli offre alle altre concorrenti un’occasione per guadagnare terreno.