Calcio. Vicenza - Catanzaro in chiaro su DAZN la gara inaugurale della Serie B sarà gratuita

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La sfida del Romeo Menti apre ufficialmente la Serie BKT 2026 2027 e potrà essere seguita senza abbonamento sulla piattaforma streaming

Vicenza Catanzaro apre la nuova stagione di Serie B

La Serie BKT 2026 2027 si prepara ad alzare il sipario con Vicenza Catanzaro, anticipo inaugurale in programma venerdì 21 agosto alle ore 20.30 allo stadio Romeo Menti.

La partita richiamerà l’attenzione non soltanto perché rappresenta il primo appuntamento del nuovo campionato, ma anche per la possibilità offerta agli appassionati di seguirla gratuitamente su DAZN.

La piattaforma ha infatti annunciato che l’incontro sarà disponibile anche senza un abbonamento attivo, attraverso la modalità di visione gratuita prevista per l’evento. Una scelta che permetterà a un pubblico più ampio di assistere alla gara che inaugurerà ufficialmente la stagione cadetta.

Come vedere Vicenza Catanzaro gratis su DAZN

Per guardare Vicenza Catanzaro in diretta streaming gratuita, gli utenti dovranno accedere a DAZN e seguire le indicazioni fornite dalla piattaforma per la registrazione. Non sarà necessario sottoscrivere uno dei tradizionali piani a pagamento, ma potrebbe essere richiesta la creazione di un account gratuito.

Il collegamento con il Romeo Menti accompagnerà gli spettatori verso il calcio d’inizio, fissato alle 20.30 di venerdì 21 agosto. Prima di accedere alla visione è comunque consigliabile verificare sull’applicazione o sul sito ufficiale le modalità operative previste per l’evento.

Un esordio atteso per Vicenza e Catanzaro

La gara metterà subito di fronte due squadre accompagnate da grande entusiasmo. Il Vicenza, davanti al proprio pubblico, proverà a sfruttare il fattore campo per iniziare il campionato con un risultato positivo.

Il Catanzaro, invece, sarà chiamato a misurarsi con un ambiente particolarmente caldo e con un avversario deciso a lasciare il segno al ritorno sul palcoscenico cadetto. Per entrambe le formazioni sarà un primo test importante per valutare condizione atletica, organizzazione tattica e inserimento dei nuovi acquisti.

La Serie B punta su una maggiore visibilità

La trasmissione gratuita della partita inaugurale rappresenta anche un’importante vetrina per il campionato. Consentire a tutti di vedere Vicenza Catanzaro su DAZN significa ampliare la platea degli spettatori e valorizzare un torneo tradizionalmente equilibrato, seguito e ricco di realtà profondamente legate ai rispettivi territori.

Il primo appuntamento della Serie B 2026 2027 è quindi fissato per venerdì sera: il Romeo Menti farà da cornice a una sfida dal forte richiamo, accessibile gratuitamente anche agli utenti non abbonati.