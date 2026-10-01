Carrarese calcio riparte da Pagliuca con una nuova identità per conquistare la salvezza. Video

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Il tecnico punta su entusiasmo e organizzazione per valorizzare una squadra giovane e ritrovare il sostegno della tifoseria in vista della sfida con il Padova

La Carrarese apre un nuovo capitolo affidandosi a Guido Pagliuca, chiamato a rilanciare la squadra e a guidarla verso la salvezza in Serie B. Nella conferenza di presentazione, il nuovo allenatore ha indicato una direzione precisa: recuperare fiducia, costruire una mentalità riconoscibile e mettere i giocatori nelle condizioni migliori per esprimere le proprie qualità.

Il progetto ha anche un orizzonte oltre l’immediato. Pagliuca ha sottoscritto un contratto biennale fino al 30 giugno 2028, un accordo che accompagna la necessità di ottenere risultati alla volontà di dare continuità al lavoro tecnico. Carrarese Calcio 1908

La società chiarisce i tempi della scelta di Pagliuca

La presentazione si è aperta con il ringraziamento a Gabriele Cioffi e al suo staff per il lavoro svolto. La dirigenza ha poi ricostruito il percorso che ha portato alla scelta del nuovo allenatore, respingendo le ricostruzioni secondo cui i contatti sarebbero iniziati prima della conclusione della sua esperienza all’Empoli.

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Secondo quanto spiegato in conferenza, la decisione di puntare su Pagliuca è maturata soltanto dopo la notizia dell’interruzione del precedente rapporto. Al comunicato di lunedì sono seguiti l’incontro di martedì, il confronto sul progetto tecnico e, mercoledì, la formalizzazione dell’accordo con l’allenatore e il suo staff.

Il primo impatto con la squadra e con Carrara

Pagliuca ha descritto Carrara come una piazza vicina al proprio modo di vivere il calcio, soprattutto per determinazione, passione e forza caratteriale. Valori che intende trasferire sul campo attraverso una squadra capace di rappresentare il proprio ambiente.

Il giudizio sui primi allenamenti è positivo. Il tecnico ha trovato un gruppo preparato fisicamente, riconoscendo il lavoro di chi lo ha preceduto, e giocatori disponibili a interrogarsi su ciò che possono migliorare.

Il cambio di allenatore diventa così un’occasione per assumersi nuove responsabilità. Per Pagliuca, la disponibilità a mettersi in discussione è un segnale importante: la reazione dovrà arrivare attraverso l’applicazione quotidiana e tradursi in prestazioni più convincenti.

La Carrarese di Pagliuca tra semplicità e organizzazione

Il nuovo allenatore non ha annunciato un modulo tattico definitivo. La struttura della squadra verrà scelta dopo aver approfondito la conoscenza della rosa e valutato le condizioni dei giocatori.

Sono invece già chiari i principi: semplicità nel gioco, ordine nelle due fasi e capacità di affrontare le partite con coraggio. Pagliuca vuole una Carrarese che sappia lottare, ma anche costruire azioni con una logica precisa.

La sua idea si riassume nell’espressione divertimento organizzato e responsabile. Il piacere di giocare deve convivere con la conoscenza dei compiti e con la consapevolezza di rappresentare società e tifosi.

Sul piano pratico, questo significa riconoscere quando essere aggressivi e quando proteggere meglio gli spazi, mantenendo equilibrio senza rinunciare alla qualità. L’obiettivo è introdurre i nuovi principi con rapidità, adattandoli alle esigenze della squadra e delle prossime gare.

Il sostegno della Curva Nord per ritrovare forza in casa

Nel progetto di rilancio, il rapporto con la Curva Nord occupa un posto centrale. Pagliuca ha ricordato di aver percepito personalmente, durante una recente partita da avversario, quanto il pubblico possa incidere sulla spinta della Carrarese.

La richiesta è quella di affrontare questa fase insieme. Alla tifoseria viene chiesto sostegno, mentre alla squadra spetta il compito di restituirlo attraverso impegno, intensità e attaccamento alla maglia.

Per il tecnico, il campo di casa deve tornare a essere un punto di forza. Non basta invocare il calore dell’ambiente: occorre alimentarlo con prestazioni nelle quali i sostenitori possano riconoscersi.

Abiuso e il lavoro per rendere più efficace l’attacco

Uno dei temi affrontati riguarda la fase offensiva e le condizioni da creare per valorizzare Abiuso e gli altri attaccanti.

Pagliuca ha spostato l’attenzione dal rendimento del singolo al funzionamento della squadra. La priorità è far arrivare il pallone ai giocatori offensivi in situazioni favorevoli, possibilmente fronte alla porta e con meno avversari da superare.

Il lavoro dovrà quindi coinvolgere costruzione della manovra, movimenti e ricerca delle superiorità. Affidarsi con frequenza a palloni alti può consentire alla difesa avversaria di mantenere un uomo libero; sviluppare meglio il gioco può invece aprire spazi e rendere più efficaci le qualità degli attaccanti.

È un percorso che richiede allenamento e intesa, ma costituisce uno degli obiettivi tecnici individuati dal nuovo staff.

Una rosa giovane con margini di crescita

La giovane età della rosa viene considerata da Pagliuca una risorsa su cui lavorare. Entusiasmo, ambizione e capacità di recuperare tra gli allenamenti possono sostenere un percorso di miglioramento.

La crescita, però, deve avvenire ogni giorno. Aspettare soltanto la partita per acquisire esperienza significherebbe affidare troppo del percorso agli episodi della domenica. Allenamenti e confronto con lo staff devono aiutare i calciatori a comprendere prima le situazioni e a ridurre gli errori.

Accanto ai giovani, il tecnico ha riconosciuto il valore dei giocatori più esperti, citando Belloni, Schiavi, Ravaglia, Finotto e Oliana per il contributo che possono offrire al gruppo, anche attraverso il dialogo e l’esempio.

Tutti ripartono da zero nelle scelte di formazione

La gestione di una rosa ampia passerà attraverso un criterio dichiarato apertamente: tutti ripartono da zero.

Pagliuca vuole che ciascun calciatore si giochi le proprie possibilità con il lavoro quotidiano. Le gerarchie dovranno emergere dalle risposte sul campo, dall’applicazione e dalle necessità delle singole partite.

Il tecnico ha richiamato l’onestà nel rapporto con lo spogliatoio, pur ricordando che ogni scelta contiene una valutazione personale dell’allenatore. Ai giocatori chiede di creare concorrenza e di rendere difficile la selezione della formazione.

Le condizioni di Bonfanti e Vujevic e le indicazioni su Topalovic

Durante la conferenza sono arrivati aggiornamenti anche sulla disponibilità della rosa. Bonfanti, secondo la valutazione espressa dal tecnico, è intorno al 60 per cento della condizione fisica e sta lavorando per recuperare pienamente.

Per Vujevic, reduce da un lungo infortunio, la gestione dei carichi richiede prudenza. Pagliuca ha spiegato di avergli concesso riposo dopo una giornata intensa, evitando di forzare il percorso di rientro.

Dagba non si era ancora allenato con il nuovo staff a causa di un problema accusato nell’ultima amichevole. Il suo recupero sarà valutato nei giorni successivi.

Quanto a Topalovic, il tecnico ne ha riconosciuto la qualità e la possibilità di impiego sia da interno di centrocampo sia da trequartista. La sfida sarà accelerare l’adattamento al calcio della prima squadra, dove lettura delle situazioni, responsabilità e peso dei punti richiedono continuità.

La sosta come occasione per preparare la sfida con il Padova

La pausa offre a Pagliuca tempo prezioso per conoscere i giocatori e avviare il lavoro prima della partita contro il Padova.

Il confronto con la squadra guidata da Antonio Calabro, del quale il nuovo allenatore ha riconosciuto il contributo lasciato a Carrara, sarà il primo banco di prova. La preparazione dovrà unire le nuove idee alla concretezza necessaria per una gara che mette in palio punti importanti.

La priorità resta la permanenza in Serie B. Per raggiungerla, Pagliuca punta a costruire una Carrarese riconoscibile per ordine, qualità e determinazione: una squadra capace di migliorare nel quotidiano e di trasformare quella crescita in risultati.

Clicca QUI per il video integrale della Conferenza di presentazione di mister Pagliuca