Stadio Ceravolo, il sindaco Fiorita chiarisce i tempi dei lavori

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Stadio Ceravolo, Fiorita a Calabria Live Streaming: «Tribuna verso la riapertura e curva pronta entro novembre»

Il sindaco di Catanzaro illustra il cronoprogramma dei lavori e invita i tifosi ad avere fiducia anche nelle scelte della società giallorossa

Il futuro dello stadio Nicola Ceravolo e il difficile avvio di campionato del Catanzaro sono stati al centro dell’intervento del sindaco Nicola Fiorita, ospite della trasmissione Calabria Live Streaming. Il primo cittadino, intervenuto anche nella sua veste di tifoso e socio del Catanzaro Club, ha offerto chiarimenti sullo stato del cantiere e sulle prossime scadenze.

Fiorita ha riconosciuto le preoccupazioni della tifoseria per i risultati ottenuti dalla squadra, ma ha invitato l’ambiente a non dimenticare il percorso compiuto dalla società negli ultimi anni. Sul fronte dello stadio, invece, ha spiegato le ragioni del ritardo accumulato e confermato gli obiettivi fissati dall’amministrazione comunale.

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Un investimento da dieci milioni per rinnovare il Ceravolo

Il sindaco ha ricordato che per la riqualificazione del Ceravolo sono stati stanziati circa 10 milioni di euro. Si tratta di interventi attesi da molti anni, destinati a trasformare l’impianto in una struttura più moderna, sicura e accogliente.

Secondo Fiorita, la scelta di intervenire sull’attuale stadio è maturata già durante il primo anno della sua amministrazione. La costruzione di un nuovo impianto avrebbe richiesto risorse molto più elevate, stimate intorno ai 30 milioni di euro, senza che vi fossero investitori pronti a sostenere l’operazione.

L’obiettivo dichiarato è quindi quello di rendere il Nicola Ceravolo uno stadio moderno, capace di continuare a rappresentare la casa del Catanzaro per i prossimi decenni.

Le ragioni del ritardo nel cronoprogramma

Il programma iniziale dei lavori ha accumulato circa un mese di ritardo. Fiorita ha spiegato che la principale causa è stata la necessità di effettuare la bonifica dagli ordigni bellici, un controllo obbligatorio legato alla storia e alla particolare natura dell’area sulla quale sorge l’impianto.

L’autorizzazione necessaria ha richiesto ulteriori passaggi burocratici e ha rallentato il cantiere durante il mese di agosto. A questa situazione si sono aggiunte alcune interferenze tecniche, tra cui una perdita d’acqua e la presenza di condutture elettriche.

Il sindaco ha evidenziato che, in un intervento concentrato in pochi mesi, anche un rallentamento di una settimana può incidere sensibilmente sulle scadenze. I lavori, tuttavia, sono ripartiti e vengono seguiti quotidianamente dall’amministrazione e dagli uffici comunali.

Tribuna verso la riapertura per Catanzaro Ascoli

Una delle scadenze più attese riguarda la riapertura della tribuna del Ceravolo. Per la gara interna contro il Mantova dovrebbe essere mantenuta la stessa organizzazione adottata in occasione della partita con la Carrarese, con una capienza ancora ridotta.

La situazione dovrebbe cambiare in vista di Catanzaro Ascoli, incontro previsto il 24 ottobre. Fiorita ha annunciato l’intenzione di riaprire la tribuna e ha espresso la speranza che il settore possa tornare disponibile nella sua interezza, anche se inizialmente senza la copertura completa.

La riapertura diventa particolarmente importante perché, per ragioni di ordine pubblico, la curva Est dovrà essere nuovamente riservata ai sostenitori ospiti. Il Comune sta quindi lavorando anche sugli accessi, sui tornelli e sui percorsi di afflusso e deflusso, aspetti indispensabili per ottenere le autorizzazioni necessarie.

Nuova curva entro il 30 novembre

Per quanto riguarda la nuova curva del Ceravolo, il cronoprogramma aggiornato indica come obiettivo il 30 novembre. Prima del montaggio della struttura prefabbricata è necessario completare gli scavi, realizzare le fondamenta e rispettare i tempi tecnici previsti per il consolidamento del cemento e per le verifiche di sicurezza.

Solo dopo queste operazioni sarà possibile procedere con l’installazione della curva, che dovrebbe rappresentare la fase più rapida dell’intervento.

Il sindaco ha precisato che il raggiungimento della data indicata dipenderà anche dall’assenza di nuovi imprevisti. Ogni settore, prima di essere restituito al pubblico, dovrà infatti superare i relativi collaudi di sicurezza.

Lavori organizzati per non lasciare il Catanzaro senza casa

La priorità indicata da Fiorita è consentire al Catanzaro di disputare tutte le partite casalinghe al Ceravolo, evitando il trasferimento in un altro impianto. Questa scelta rende più complessa l’organizzazione del cantiere, perché gli interventi devono essere programmati in funzione del calendario sportivo.

Attualmente le imprese stanno operando contemporaneamente sulla tribuna Est, sulla curva e sulla tribuna centrale. Le lavorazioni sulla tribuna Ovest vengono invece organizzate con maggiore gradualità, per non compromettere la possibilità di utilizzare lo stadio durante il campionato.

Il calendario delle gare interne, con alcune pause tra un incontro e l’altro, sarà sfruttato per portare avanti gli interventi più invasivi e recuperare, dove possibile, parte del ritardo.

Fiorita invita ad avere fiducia nel Catanzaro

Nel corso della trasmissione, il sindaco ha affrontato anche il momento difficile della squadra. Fiorita non ha nascosto la preoccupazione per un avvio di campionato al di sotto delle aspettative, sottolineando soprattutto il peso della sconfitta di Genova, maturata dopo che la partita sembrava essersi messa sui binari favorevoli.

Pur evitando valutazioni tecniche troppo nette, il primo cittadino ha invitato i tifosi a mantenere la fiducia nella società. Negli ultimi quattro anni il club ha ottenuto risultati importanti, dalla promozione in Serie B alle successive partecipazioni ai playoff.

Secondo Fiorita, le decisioni della proprietà e della dirigenza hanno finora prodotto risultati positivi. Per questo motivo, nonostante le difficoltà attuali, è giusto concedere tempo alla squadra e attendere gli effetti delle scelte compiute.

Il Ceravolo resta il cuore sportivo della città

Per il sindaco, il Ceravolo rappresenta molto più di uno stadio. È il luogo nel quale il Catanzaro costruisce gran parte dei propri risultati e mantiene il legame più diretto con la città e con la tifoseria.

I disagi provocati dal cantiere sono inevitabili, ma l’amministrazione ritiene che gli interventi possano garantire un futuro più solido all’impianto. Le priorità restano la qualità dei lavori, la sicurezza del pubblico e la possibilità di continuare a giocare a Catanzaro durante tutte le fasi della riqualificazione.

Le prossime settimane saranno quindi decisive. La riapertura della tribuna e il completamento della nuova curva rappresentano i primi passaggi concreti verso un Ceravolo rinnovato, più funzionale e adeguato alle esigenze del calcio professionistico.

Fonte Video integrale su Calabria Live Streaming