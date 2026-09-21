Serie B, risultati e classifica: rimonte, sorprese e nuovi equilibri dopo la quinta giornata

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Serie B, il Palermo conquista la vetta: Vavassori trascina i rosanero

I siciliani superano il Padova in rimonta mentre la Sampdoria trova il primo successo stagionale e l’Ascoli infiamma il Del Duca

Il Palermo si prende la scena della quinta giornata di Serie B e sale al comando della classifica. I rosanero superano il Padova grazie alla doppietta di Dominic Vavassori, protagonista assoluto della sfida del Barbera. Sorride anche la Sampdoria, che conquista la prima vittoria stagionale ribaltando il Catanzaro nonostante l’inferiorità numerica.

Successi importanti anche per Benevento, Ascoli, Südtirol, Hellas Verona e Modena. Terminano in parità Cremonese Virtus Entella e Mantova Pisa, due risultati che confermano il grande equilibrio del campionato.

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Carrarese Benevento 0 1

Prosegue il momento complicato della Carrarese, sconfitta anche dal Benevento dopo le battute d’arresto contro Mantova ed Empoli. A decidere la gara è una rete rocambolesca di Prisco, entrato in campo soltanto nove minuti prima.

Al 20’ della ripresa, la conclusione dalla distanza del centrocampista colpisce entrambi i pali prima di terminare in rete. Un episodio che cambia l’equilibrio di una partita fino a quel momento caratterizzata da poche occasioni.

Un minuto prima, la Carrarese aveva avuto una grande opportunità con Topalovic, incapace di superare Vannucchi da distanza ravvicinata. Nel finale l’ex Cherubini sfiora il raddoppio in contropiede, ma il suo tiro si stampa sul palo.

Il Benevento porta così a casa tre punti preziosi al termine di una gara gestita con ordine e pazienza. La Carrarese, ancora senza vittorie, resta invece all’ultimo posto della classifica.

Cremonese Virtus Entella 0 0

La Cremonese conserva l’imbattibilità, ma non riesce a superare una Virtus Entella organizzata e attenta. Il pareggio senza reti muove la classifica di entrambe le squadre, pur lasciando qualche rimpianto ai grigiorossi.

Nel primo tempo la formazione di casa prova a rendersi pericolosa con Gerli e Bonazzoli, trovando sempre pronto Del Frate. L’Entella concede pochi spazi e cerca di sfruttare gli errori degli avversari in fase di costruzione.

La gara diventa più vivace nella ripresa. Guiu impegna Agazzi, mentre Franzoni spreca una promettente ripartenza cercando l’assist per Cuppone invece della conclusione.

La migliore occasione della Cremonese arriva al 24’: il tiro di Gerli viene deviato sul palo e Bonazzoli, sulla ribattuta, calcia alto da pochi passi. Nel finale i padroni di casa restano in dieci dopo aver esaurito le sostituzioni, a causa dei problemi fisici accusati da Vogliacco.

Palermo Padova 2 1

Il Palermo batte il Padova e raggiunge la vetta grazie alla quarta vittoria ottenuta nelle prime cinque giornate. La squadra rosanero non offre la sua prestazione più brillante, ma dimostra carattere e qualità nel ribaltare una partita iniziata in salita.

Il Padova passa in vantaggio dopo sette minuti con Pastina, servito da Moro. La rete viene inizialmente annullata per fuorigioco e successivamente convalidata dopo il controllo del VAR. I veneti sfiorano anche il raddoppio, ma Augello salva su Moro.

La reazione siciliana cresce con il passare dei minuti. Dopo i tentativi di Vavassori e Palumbo, il pareggio arriva al 44’: Johnsen serve Vavassori, che realizza con un preciso destro.

Prima dell’intervallo entrambe le squadre vanno vicine al gol. Segre trova un salvataggio sulla linea, mentre Fortin compie due interventi decisivi sulle conclusioni di Giunti e Seghetti.

Nella ripresa il Palermo aumenta la pressione. Il gol decisivo arriva al 38’, ancora sull’asse Johnsen Vavassori. L’attaccante controlla il pallone di tacco e conclude con il sinistro, completando la propria doppietta.

Nel recupero il Padova resta in dieci per l’espulsione di Carissoni, colpevole di aver fermato fallosamente Vavassori lanciato verso la porta.

Sampdoria Catanzaro 2 1

La Sampdoria conquista la prima vittoria in campionato superando il Catanzaro al termine di una sfida ricca di emozioni. I blucerchiati riescono a completare la rimonta pur giocando l’ultima parte dell’incontro in inferiorità numerica.

La formazione ligure parte con maggiore aggressività e crea diverse occasioni con Insigne, Henderson e Abildgaard, fermato dal palo. Il Catanzaro risponde al 35’: Iemmello colpisce il legno e Vindahl si supera sulla conclusione di Mosti.

Nel recupero del primo tempo sono però i giallorossi a passare in vantaggio. Il cross di Iemmello provoca la deviazione nella propria porta di Gartenmann.

La Sampdoria reagisce nella ripresa. Dopo una rete annullata dal VAR, Insigne firma il pareggio all’11’ sfruttando l’assist di Lauritsen. Al 70’ Abildgaard viene espulso per un fallo su Pafundi, ma il Catanzaro non riesce a sfruttare la superiorità numerica.

Nel finale un grave errore sul retropassaggio di Antonini permette a Begic di anticipare Pigliacelli e segnare il definitivo 2-1. Per il Catanzaro arriva la quarta sconfitta nelle prime cinque giornate, mentre la Sampdoria ottiene un successo importante anche sul piano del morale.

Ascoli Avellino 3 1

Davanti ai circa 14 mila spettatori del Del Duca, l’Ascoli supera l’Avellino e alimenta l’entusiasmo dei propri tifosi. Gli ospiti passano in vantaggio al 18’ con Russo, bravo a sfruttare l’assist di Palumbo e uno spazio lasciato al centro dalla difesa bianconera.

L’Ascoli reagisce e trova il gol con Silipo al 41’, ma la rete viene annullata per fuorigioco. La rimonta si concretizza nella ripresa: al 4’ Enrici devia nella propria porta il calcio d’angolo battuto da Silipo.

Lo stesso Silipo colpisce poi l’incrocio dei pali su punizione e, al 28’, completa il sorpasso con un sinistro dal limite dell’area. Nel finale firma anche la doppietta personale, finalizzando una ripartenza orchestrata da Gori.

Con questo risultato l’Ascoli sale a dieci punti e resta nelle zone alte della classifica.

Arezzo Südtirol 1 4

Il Südtirol vince 4-1 e infligge all’Arezzo la seconda sconfitta casalinga consecutiva. I padroni di casa faticano a costruire gioco e vengono puniti poco prima dell’intervallo da Rispoli, favorito da un’incomprensione tra Coppolaro e Nunziante.

In avvio di ripresa Vasco Lopes realizza il raddoppio. L’Arezzo prova a rientrare in partita, ma Ionita colpisce il palo e Cerri non sfrutta una buona occasione.

Il Südtirol prende definitivamente il controllo dell’incontro e amplia il vantaggio con Mixtur e Giorgini. La rete di Mancuso serve soltanto a ridurre il passivo, mentre nel recupero viene annullato per fuorigioco un gol di Illanes.

La pausa potrà aiutare l’Arezzo a ritrovare equilibrio, mentre il Südtirol conferma il proprio ottimo momento e consolida il secondo posto.

Hellas Verona LR Vicenza 2 1

Il derby veneto torna al Bentegodi dopo nove anni e regala emozioni fino alla fine. L’Hellas Verona supera il LR Vicenza in rimonta grazie all’ingresso decisivo di Mosquera.

Sono gli ospiti a passare in vantaggio. Un errore in disimpegno della difesa gialloblù favorisce Rauti, lucido nel trasformare l’occasione e battere il portiere.

La svolta arriva dalla panchina. Il tecnico modifica l’assetto della squadra e inserisce Mosquera, che cambia il volto della partita. L’attaccante colombiano realizza due reti nel giro di pochi minuti, completando una rimonta che fa esplodere il Bentegodi.

Per il Verona si tratta della seconda vittoria stagionale, mentre il Vicenza resta fermo a cinque punti.

Mantova Pisa 2 2

Il Mantova pareggia con il Pisa grazie a una rete realizzata al 94’. Gli ospiti conducono il gioco per lunghi tratti, ma non riescono a difendere il vantaggio fino al termine.

Sono i padroni di casa a sbloccare l’incontro all’8’. Una rapida combinazione a centrocampo permette a Gliozzi di entrare in area e superare Confente. Il Pisa reagisce e impegna più volte Bardi, decisivo sulle conclusioni ravvicinate di Moreo.

Al 38’ Pittarello approfitta di un rimpallo e realizza il pareggio. Nella ripresa un errore difensivo del Mantova consente a Moreo di completare la rimonta nerazzurra.

Quando la vittoria del Pisa sembra ormai vicina, Vlahovic segna al 94’ e regala ai virgiliani un punto prezioso davanti al proprio pubblico. Il Mantova sale così a quota undici e resta alle spalle del Palermo.

Modena Empoli 2 1

Il Modena batte l’Empoli e sale a quota dieci punti, consolidando la propria posizione nelle zone alte della classifica. I toscani, invece, incassano la terza sconfitta nelle prime cinque giornate.

L’Empoli passa in vantaggio al 26’ con Yepes, abile a sfruttare un pallone respinto dalla difesa. Prima dell’intervallo Caso colpisce il palo e sfiora il pareggio.

Nella ripresa l’ingresso di Belotti cambia la partita. L’attaccante controlla il pallone in area e realizza una spettacolare rovesciata, tornando al gol dopo oltre un anno.

Il Modena continua ad attaccare, colpisce un altro palo con Ambrosino e trova il definitivo 2-1 al 70’. Sugli sviluppi di una punizione battuta da Bianco, lo stesso Ambrosino anticipa la difesa e segna di testa.

Palermo al comando e campionato sempre più equilibrato

La quinta giornata conferma il grande equilibrio della Serie B. Il Palermo si gode il primato grazie alla qualità di Vavassori, mentre Südtirol e Mantova restano a breve distanza. Ascoli e Modena continuano a raccogliere risultati importanti e si mantengono nella zona alta.

La Sampdoria trova una vittoria che può rappresentare una svolta, soprattutto per il modo in cui è maturata. Restano invece diversi interrogativi per Catanzaro, Carrarese, Empoli e Arezzo, chiamati a sfruttare la pausa per correggere gli errori e ritrovare continuità.

Classifica di Serie B dopo la quinta giornata

Palermo 13 punti Südtirol 11 punti Mantova 11 punti Modena 10 punti Ascoli 10 punti Hellas Verona 7 punti Avellino 7 punti Cesena 7 punti Benevento 7 punti Pisa 7 punti Padova 7 punti Empoli 6 punti Arezzo 6 punti Virtus Entella 5 punti Cremonese 5 punti LR Vicenza 5 punti Sampdoria 4 punti Juve Stabia 3 punti Catanzaro 3 punti Carrarese 1 punto