Sampdoria-Catanzaro 2-1, beffa nel finale: giallorossi ko nonostante l’uomo in più
Sampdoria-Catanzaro 2-1. A Marassi il finale regala un’altra beffa per i giallorossi nonostante la superiorità numerica.
GENOVA 19 SET. – Torna a mani vuote, ancora una volta in trasferta, il Catanzaro che si trova in vantaggio grazie ad un’autorete nel finale di primo tempo, subisce il pari in avvio di ripresa, ha il vantaggio di giocare 11 contro 10, spreca qualcosa in avanti e, incredibilmente, nel finale combina un pasticcio difensivo che lo condanna alla quarta sconfitta stagionale in 5 gare, salvando la panchina traballante di Corradi.
Primo quarto d’ora di gioco con un paio di buone giocate di Pafundi e niente più. Al 16’ Pafundi serve Koffi che davanti a Vindhal spreca malamente con palla sul fondo, ancora Koffi spreca al 20’ su assist di Iemmello e sul capovolgimento di fronte un tiro a giro col destro di Insigne termina di poco a lato.
Al 22’ altra occasione Samp con Pigliacelli che para da distanza ravvicinata la conclusione di Henderson compiendo un autentico miracolo.
Al 28’ bella azione giallorossa partita dalla destra con Ruggero e sviluppatasi sulla sinistra con invito per Koffi che arriva ancora una volta un attimo dopo rispetto al possibile impatto vincente. Un minuto dopo Abildgaard coglie un palo alla sinistra di Pigliacelli con un colpo di testa.
Al 35’ si salva la Samp su azione di contropiede: Iemmello coglie il palo lontano con Mosti che si avventa sulla palla e Vindhal si salva in corner con un grande intervento. Iemmello ci prova dalla distanza al 40’ con un tiro a giro ma la mira è di poco difettosa.
Finale di tempo che regala il vantaggio ai giallorossi: pochi secondi prima del termine del secondo minuto di recupero, su un innocuo cross basso di Imperiale, arriva la scivolata di Gartenmann in anticipo sul portiere Vindhal con la palla che termina oltre la linea di porta e Catanzaro che esulta.
Ripresa coi blucerchiati all’assalto. Al 3’ Pigliacelli anticipa Henderson sul colpo di testa di Lauritsen.
Il pari dei padroni di casa arriverebbe al 6’ con Insigne che sulla girata di Lauritsen si avventa sul pallone e in area piccola beffa tutti, ma il Var annulla tutto per la posizione irregolare dello stesso Insigne.
La rete del pari è solo rinviata di qualche minuto e arriva all’11’ con lo stesso Insigne messo in azione da Lauritsen con un colpo che taglia fuori tutta la difesa giallorossa. Al 13’ Pigliacelli salva sul colpo di testa insidioso di Lauritsen.
Samp in 10 per l’ingenuità di Abildgaard che falcia Pafundi al 19’, guadagna un rosso diretto, costringendo mister Corradi a cambiare piani.
Al 35’ posizione regolare di Pecorino che da solo davanti a Vindhal fa tutto bene ma spreca col destro. Si susseguono le azioni insistite del Catanzaro che ci prova ma in una circostanza una girata di Pecorino non ha esito.
Poi il patatrac difensivo giallorosso con Antonini che mette una palla al centro tra Pigliacelli e Candela sul quale si avventa Begic che segna comodamente la rete del sorpasso che chiude i giochi nonostante 6’ di recupero nei quali gli attacchi del Catanzaro rimangono senza esito.
Carlo Talarico
Il tabellino
SAMPDORIA-CATANZARO 2-1
MARCATORI: 47’ pt Gartenmann (S aut.), 11’ st Insigne (S), 40’ st Begic (S).
SAMPDORIA (4-3-2-1): Vindhal; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson (34’ st Mbabu), Makoumbou (10’ st Esposito), Abildgaard; Verschaeren (25’ st Sinani), Insigne (25’ st Begic); Lauritsen (34’ st Tutino). A disp.: Krastev, Massolo, Ravanelli, Karamoh, Ferrari. All.: Corradi.
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero (18’ st Frosinini), Antonini, Imperiale; Dorval (18’ st Candela), Mosti (25’ st Giovane), Petriccione, Alesi; Pafundi (39’ st Di Francesco), Iemmello; Koffi (25’ st Pecorino). A disp.: Marietta, Verrengia, Garnica, Tchaouna Franky, Reita, Cassa, Buso. All.: Gorgone.
ARBITRO: Ayroldi di Molfetta. Assistenti arbitrali: Mokhtar e Grasso. Quarto uomo: Drigo. Var: Giua. Avar: Gariglio.
ESPULSI: 19’ st Abildgaard (S).
AMMONITI: Henderson (S), Iemmello (C), Gartenmann (S), Koffi (C), Giovane (C), Mbabu (S), Antonini (C).
NOTE: spettatori 24.796 di cui 20.824 abbonati. Angoli: 5-4 per il Catanzaro. Recupero: pt 2’, st 6’.
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