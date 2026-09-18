Sampdoria-Catanzaro, conferenza mister Corradi: l'analisi e la carica alla vigilia. Video

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In vista della prossima sfida di campionato tra la Sampdoria e il Catanzaro, il tecnico blucerchiato mister Corradi ha analizzato il momento della squadra in conferenza stampa, soffermandosi sulle difficoltà incontrate in questo avvio di stagione e tracciando la rotta per invertire il trend negativo.

Il confronto con i giornalisti si è aperto focalizzandosi sullo stato d'animo del gruppo e sulla pressione derivante da risultati che non rispecchiano pienamente quanto espresso sul terreno di gioco. L'allenatore ha spiegato che la preparazione della partita viene vissuta come se si scendesse già in campo, concentrandosi al massimo sull'attenzione ai dettagli per evitare quegli episodi che finora hanno condannato la squadra in classifica.





Analizzando i numeri, Corradi ha evidenziato come un conto sia la lettura fredda dei dati e un conto sia la contestualizzazione degli stessi, sottolineando che la Sampdoria si trova comunque nelle prime posizioni per pericolosità offensiva, azioni pericolose, expected goals e tiri effettuati. Il mister ha inoltre ribadito che i gol subiti derivano quasi sempre da sbavature individuali e non da difetti strutturali di reparto, accettando l'errore come parte del percorso ma lavorando per limarlo al massimo.

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Approfondendo l'aspetto tattico e il rendimento complessivo dei blucerchiati nelle ultime uscite, Corradi ha messo in luce le qualità intrinseche della rosa a disposizione. Con il recupero dei giocatori assenti, la squadra si dimostra attrezzata dal punto di vista tecnico e fisico, capace di proporre un calcio propositivo che tende a costruire e a giocare.

Questo atteggiamento, tuttavia, rappresenta un'arma a doppio taglio poiché la propensione a offendere può talvolta esporre la formazione a qualche rischio in più e a momenti di sofferenza, evidenziando un divario tra la mole di tiri prodotti, le seconde palle conquistate e i gol effettivamente realizzati rispetto a quelli subiti.

Rispondendo poi a una domanda diretta sulla percezione del proprio futuro e sulla fiducia della dirigenza, il tecnico ha mostrato grande lucidità e senso di responsabilità. Il mister ha sottolineato che sedersi su una panchina ed escludere di poter essere messi in discussione sarebbe un esercizio di presunzione enorme, vivendo la posizione quotidiana come una sfida stimolante con se stessi per trovare continuamente nuove soluzioni.

Infine, l'allenatore ha ricordato che il club ha ribadito la propria fiducia nel corso della settimana, un attestato di stima che Corradi intende ripagare sul campo attraverso il lavoro e la dedizione.











