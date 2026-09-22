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Serie B 2026-27, classifica dopo la quinta giornata: Palermo in vetta, Catanzaro penultimo

Nicola Cundò
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Serie B 2026-27, classifica dopo la quinta giornata: Palermo in vetta, Catanzaro penultimo
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Serie B 2026-2027, classifica dopo la quinta giornata: Palermo in vetta, Catanzaro penultimo

Il Südtirol e il Mantova inseguono la capolista mentre Modena e Ascoli restano nelle prime posizioni. Situazione delicata per il Catanzaro fermo a tre punti

La quinta giornata di Serie B 2026-2027 consegna una classifica già ricca di indicazioni, anche se il campionato è ancora nella sua fase iniziale. Il Palermo guida da solo con 13 punti, seguito da Südtirol e Mantova, entrambe ancora imbattute.

Nella parte bassa della graduatoria preoccupa la posizione del Catanzaro, penultimo con 3 punti dopo quattro sconfitte nelle prime cinque partite. Ultima la Carrarese, che ha raccolto un solo punto.

Palermo primo e ancora imbattuto

Il Palermo capolista conferma un avvio di stagione particolarmente convincente. I rosanero hanno conquistato 13 punti grazie a quattro vittorie e un pareggio, senza ancora conoscere la sconfitta. La continuità dei risultati ha permesso alla squadra siciliana di guadagnare il primo posto solitario.

Alle sue spalle avanzano Südtirol e Mantova, appaiate a quota 11. Entrambe hanno ottenuto tre successi e due pareggi, mantenendo l’imbattibilità dopo cinque turni. Il Südtirol presenta una differenza reti leggermente migliore e occupa così la seconda posizione.

Modena e Ascoli restano in zona playoff

A ridosso delle prime tre si trovano Modena e Ascoli, entrambe con 10 punti. Le due squadre hanno costruito un avvio solido, caratterizzato da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Più staccato l’Hellas Verona, sesto con 7 punti. Alla stessa quota figurano anche Cesena, Avellino, Benevento, Pisa e Padova, a conferma di una parte centrale della classifica estremamente compatta.

In questo gruppo spicca il percorso del Cesena, ancora imbattuto ma frenato da quattro pareggi. Avellino, Benevento e Pisa hanno invece ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Grande equilibrio nella parte centrale

Dopo le prime cinque giornate, pochi punti separano la zona playoff dalle posizioni più delicate. L’Empoli e l’Arezzo hanno raccolto 6 punti, mentre Virtus Entella, Cremonese e L.R. Vicenza sono ferme a quota 5.

In una fase così iniziale della stagione, una vittoria può ancora cambiare sensibilmente la posizione di una squadra. Il ridotto margine tra centro classifica e zona playout rende quindi particolarmente importanti i prossimi incontri.

Catanzaro penultimo dopo cinque giornate

Il Catanzaro è al diciannovesimo posto con 3 punti, frutto di una vittoria e quattro sconfitte. I giallorossi hanno una differenza reti di meno quattro e si trovano in piena zona retrocessione.

Dopo aver ottenuto il primo successo stagionale contro la Carrarese, la squadra calabrese non è riuscita a dare continuità al risultato positivo. La successiva sconfitta maturata sul campo della Sampdoria ha nuovamente rallentato il percorso del Catanzaro.

Il campionato resta lungo e la classifica può ancora essere ribaltata, ma servirà un cambio di passo. La priorità sarà trovare maggiore equilibrio, ridurre gli errori decisivi e conquistare punti con continuità per uscire rapidamente dalle ultime posizioni.

Sampdoria in zona playout

Anche la Sampdoria vive un avvio complicato. I blucerchiati occupano il diciassettesimo posto con 4 punti, ottenuti attraverso una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Il successo contro il Catanzaro ha permesso alla formazione ligure di respirare e di lasciare momentaneamente la zona retrocessione diretta, ma la situazione resta delicata. Poco sopra si trova il L.R. Vicenza, sedicesimo con 5 punti.

La Juve Stabia è invece indicata al diciottesimo posto con 3 punti, davanti al Catanzaro per differenza reti. Chiude la graduatoria la Carrarese, ancora senza vittorie.

Classifica Serie B 2026-2027 dopo la quinta giornata

PosizioneSquadraPuntiGiocateVittoriePareggiSconfitteDifferenza retiSituazione
1Palermo135410+5Promozione
2Südtirol115320+6Promozione
3Mantova115320+5Playoff
4Modena105311+4Playoff
5Ascoli105311+3Playoff
6Hellas Verona75212+3Playoff
7Cesena75140+1Playoff
8Avellino75212+1Playoff
9Benevento75212+1
10Pisa752120
11Padova75212-1
12Empoli65203-2
13Arezzo65203-7
14Virtus Entella55122+1
15Cremonese55122-2
16L.R. Vicenza55122-3Playout
17Sampdoria45113-4Playout
18Juve Stabia35122-3Retrocessione
19Catanzaro35104-4Retrocessione
20Carrarese15014-4Retrocessione

Una Serie B ancora aperta

La classifica della Serie B dopo cinque giornate mostra una prima separazione tra le squadre di vertice e quelle coinvolte nella lotta salvezza. Palermo, Südtirol e Mantova hanno guadagnato un vantaggio importante, ma il torneo resta lungo e caratterizzato da un notevole equilibrio.

Per il Catanzaro diventa fondamentale reagire già nei prossimi turni. La distanza dalle posizioni di sicurezza è ancora ridotta, ma occorrono risultati immediati per evitare che il divario aumenti e renda più complessa la rincorsa.


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Scritto da Nicola Cundò

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