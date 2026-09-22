Serie B 2026-27, classifica dopo la quinta giornata: Palermo in vetta, Catanzaro penultimo
Serie B 2026-2027, classifica dopo la quinta giornata: Palermo in vetta, Catanzaro penultimo
Il Südtirol e il Mantova inseguono la capolista mentre Modena e Ascoli restano nelle prime posizioni. Situazione delicata per il Catanzaro fermo a tre punti
La quinta giornata di Serie B 2026-2027 consegna una classifica già ricca di indicazioni, anche se il campionato è ancora nella sua fase iniziale. Il Palermo guida da solo con 13 punti, seguito da Südtirol e Mantova, entrambe ancora imbattute.
Nella parte bassa della graduatoria preoccupa la posizione del Catanzaro, penultimo con 3 punti dopo quattro sconfitte nelle prime cinque partite. Ultima la Carrarese, che ha raccolto un solo punto.
Palermo primo e ancora imbattuto
Il Palermo capolista conferma un avvio di stagione particolarmente convincente. I rosanero hanno conquistato 13 punti grazie a quattro vittorie e un pareggio, senza ancora conoscere la sconfitta. La continuità dei risultati ha permesso alla squadra siciliana di guadagnare il primo posto solitario.
Alle sue spalle avanzano Südtirol e Mantova, appaiate a quota 11. Entrambe hanno ottenuto tre successi e due pareggi, mantenendo l’imbattibilità dopo cinque turni. Il Südtirol presenta una differenza reti leggermente migliore e occupa così la seconda posizione.
Modena e Ascoli restano in zona playoff
A ridosso delle prime tre si trovano Modena e Ascoli, entrambe con 10 punti. Le due squadre hanno costruito un avvio solido, caratterizzato da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.
Più staccato l’Hellas Verona, sesto con 7 punti. Alla stessa quota figurano anche Cesena, Avellino, Benevento, Pisa e Padova, a conferma di una parte centrale della classifica estremamente compatta.
In questo gruppo spicca il percorso del Cesena, ancora imbattuto ma frenato da quattro pareggi. Avellino, Benevento e Pisa hanno invece ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte.
Grande equilibrio nella parte centrale
Dopo le prime cinque giornate, pochi punti separano la zona playoff dalle posizioni più delicate. L’Empoli e l’Arezzo hanno raccolto 6 punti, mentre Virtus Entella, Cremonese e L.R. Vicenza sono ferme a quota 5.
In una fase così iniziale della stagione, una vittoria può ancora cambiare sensibilmente la posizione di una squadra. Il ridotto margine tra centro classifica e zona playout rende quindi particolarmente importanti i prossimi incontri.
Catanzaro penultimo dopo cinque giornate
Il Catanzaro è al diciannovesimo posto con 3 punti, frutto di una vittoria e quattro sconfitte. I giallorossi hanno una differenza reti di meno quattro e si trovano in piena zona retrocessione.
Dopo aver ottenuto il primo successo stagionale contro la Carrarese, la squadra calabrese non è riuscita a dare continuità al risultato positivo. La successiva sconfitta maturata sul campo della Sampdoria ha nuovamente rallentato il percorso del Catanzaro.
Il campionato resta lungo e la classifica può ancora essere ribaltata, ma servirà un cambio di passo. La priorità sarà trovare maggiore equilibrio, ridurre gli errori decisivi e conquistare punti con continuità per uscire rapidamente dalle ultime posizioni.
Sampdoria in zona playout
Anche la Sampdoria vive un avvio complicato. I blucerchiati occupano il diciassettesimo posto con 4 punti, ottenuti attraverso una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.
Il successo contro il Catanzaro ha permesso alla formazione ligure di respirare e di lasciare momentaneamente la zona retrocessione diretta, ma la situazione resta delicata. Poco sopra si trova il L.R. Vicenza, sedicesimo con 5 punti.
La Juve Stabia è invece indicata al diciottesimo posto con 3 punti, davanti al Catanzaro per differenza reti. Chiude la graduatoria la Carrarese, ancora senza vittorie.
Classifica Serie B 2026-2027 dopo la quinta giornata
|Posizione
|Squadra
|Punti
|Giocate
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Differenza reti
|Situazione
|1
|Palermo
|13
|5
|4
|1
|0
|+5
|Promozione
|2
|Südtirol
|11
|5
|3
|2
|0
|+6
|Promozione
|3
|Mantova
|11
|5
|3
|2
|0
|+5
|Playoff
|4
|Modena
|10
|5
|3
|1
|1
|+4
|Playoff
|5
|Ascoli
|10
|5
|3
|1
|1
|+3
|Playoff
|6
|Hellas Verona
|7
|5
|2
|1
|2
|+3
|Playoff
|7
|Cesena
|7
|5
|1
|4
|0
|+1
|Playoff
|8
|Avellino
|7
|5
|2
|1
|2
|+1
|Playoff
|9
|Benevento
|7
|5
|2
|1
|2
|+1
|10
|Pisa
|7
|5
|2
|1
|2
|0
|11
|Padova
|7
|5
|2
|1
|2
|-1
|12
|Empoli
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|13
|Arezzo
|6
|5
|2
|0
|3
|-7
|14
|Virtus Entella
|5
|5
|1
|2
|2
|+1
|15
|Cremonese
|5
|5
|1
|2
|2
|-2
|16
|L.R. Vicenza
|5
|5
|1
|2
|2
|-3
|Playout
|17
|Sampdoria
|4
|5
|1
|1
|3
|-4
|Playout
|18
|Juve Stabia
|3
|5
|1
|2
|2
|-3
|Retrocessione
|19
|Catanzaro
|3
|5
|1
|0
|4
|-4
|Retrocessione
|20
|Carrarese
|1
|5
|0
|1
|4
|-4
|Retrocessione
Una Serie B ancora aperta
La classifica della Serie B dopo cinque giornate mostra una prima separazione tra le squadre di vertice e quelle coinvolte nella lotta salvezza. Palermo, Südtirol e Mantova hanno guadagnato un vantaggio importante, ma il torneo resta lungo e caratterizzato da un notevole equilibrio.
Per il Catanzaro diventa fondamentale reagire già nei prossimi turni. La distanza dalle posizioni di sicurezza è ancora ridotta, ma occorrono risultati immediati per evitare che il divario aumenti e renda più complessa la rincorsa.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.