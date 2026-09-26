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Serie B, giudice sportivo e assenti dopo la quinta giornata: il punto squadra per squadra

Risultati, squalifiche, ammende, indisponibili e situazione delle venti formazioni dopo le gare disputate dal 18 al 20 settembre 2026

La quinta giornata di Serie B 2026 2027 ha rafforzato la posizione del Palermo, ancora imbattuto e primo con 13 punti. Alle sue spalle continuano a correre Südtirol e Mantova, mentre Sampdoria e Catanzaro restano coinvolte nella parte bassa della classifica.

Il turno ha prodotto anche diversi provvedimenti disciplinari. Il Giudice Sportivo ha inflitto ammende per complessivi 24.500 euro, considerando due sanzioni distinte a carico dell’Hellas Verona. Sono inoltre stati fermati per una giornata Lorenzo Carissoni del Padova e Oliver Abildgaard Nielsen della Sampdoria.

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I risultati della quinta giornata di Serie B

Ecco tutti i risultati delle partite disputate tra il 18 e il 20 settembre:

Arezzo-Südtirol 1-4

Ascoli-Avellino 3-1

Carrarese-Benevento 0-1

Cremonese-Virtus Entella 0-0

Hellas Verona-L.R. Vicenza 2-1

Juve Stabia-Cesena 1-1

Mantova-Pisa 2-2

Modena-Empoli 2-1

Palermo-Padova 2-1

Sampdoria-Catanzaro 2-1

Il dato più evidente arriva dal successo esterno del Südtirol, capace di segnare quattro reti ad Arezzo. Importanti anche le vittorie di Palermo, Modena e Ascoli, tutte stabilmente nella zona alta della graduatoria.

Analisi squadra per squadra

Palermo

Il Palermo guida la classifica con 13 punti, frutto di quattro vittorie e un pareggio. Il successo per 2-1 contro il Padova conferma solidità e continuità. La squadra è ancora imbattuta e, con una differenza reti di più 5, si presenta come il principale punto di riferimento della prima parte del campionato.

Sul piano disciplinare, Niccolò Pierozzi e Filippo Ranocchia hanno ricevuto la prima ammonizione stagionale. Non risultano squalificati per il prossimo turno.

Südtirol

Il Südtirol è secondo con 11 punti e possiede la migliore differenza reti del torneo, pari a più 6. Il 4-1 ottenuto sul campo dell’Arezzo conferma l’efficacia offensiva e la capacità di sfruttare gli spazi.

Il club dovrà pagare un’ammenda di 4.000 euro per il ritardo di circa quattro minuti nell’inizio del primo tempo. Prima ammonizione per Lorenzo Anghelè e Vasco Rafael Fortes Lopes. Non risultano indisponibili certi, mentre la situazione generale della rosa appare favorevole.

Mantova

Il Mantova condivide quota 11 con il Südtirol e rimane imbattuto dopo cinque giornate. Il 2-2 contro il Pisa interrompe la serie di vittorie, senza però modificare il giudizio positivo sul suo avvio.

La squadra deve gestire gli infortuni di Federico Vesentini e Andrea Meroni, mentre Niccolò Radaelli e Simone Trimboli sono in dubbio. Il capitano Francesco Bardi è stato ammonito e multato di 1.000 euro per proteste. Prima sanzione per Alessio Castellini, Jonathan Silva Pertinhes e Ismael Cajazzo.

Il dirigente Nicola Franchini è stato squalificato per una giornata. Alla società è stata inoltre inflitta un’ammenda di 2.000 euro per l’accensione di fumogeni che ha ridotto la visibilità e provocato un’interruzione di circa due minuti.

Modena

Il Modena sale a 10 punti grazie alla vittoria per 2-1 contro l’Empoli. Il rendimento di tre successi, un pareggio e una sconfitta permette alla squadra di restare nel gruppo delle principali candidate ai playoff.

Sono indisponibili Alessandro Sersanti e Joris Manquant. Sul piano disciplinare, Alessandro Bianco e Giacomo Olzer hanno raggiunto la seconda ammonizione. Il club dovrà pagare 1.500 euro per il lancio di tre piccoli contenitori di plastica nel recinto di gioco.

Ascoli

L’Ascoli raggiunge quota 10 dopo il netto 3-1 contro l’Avellino. Il successo rappresenta una risposta importante e conferma la competitività della squadra negli scontri diretti.

Manuel Alagna risulta infortunato. Giovanni Corradini e Nicholas Rizzo hanno raggiunto la terza ammonizione stagionale, ma non sono ancora squalificati.

La società è stata punita con un’ammenda di 5.000 euro perché una monetina lanciata dagli spalti ha colpito a una gamba un assistente arbitrale, senza provocare conseguenze fisiche.

Hellas Verona

L’Hellas Verona supera 2-1 il L.R. Vicenza e sale a 7 punti. La vittoria consente ai gialloblù di entrare nella zona playoff, anche se il bilancio di due successi, un pareggio e due sconfitte evidenzia ancora una certa discontinuità.

Seconda ammonizione per Tomas Suslov e Dailon Rocha Livramento. Prima sanzione per Andrias Edmundsson e Nunzio Lella.

Il club ha ricevuto due ammende da 3.000 euro ciascuna: la prima per il ritardo di circa tre minuti nell’inizio della partita, la seconda per il lancio di un seggiolino nel recinto di gioco. Il totale delle sanzioni ammonta quindi a 6.000 euro.

Cesena

Il Cesena rimane imbattuto, ma il pareggio per 1-1 contro la Juve Stabia porta a quattro il numero delle gare chiuse in parità. I romagnoli hanno 7 punti e una differenza reti positiva.

Il portiere Jonathan Klinsmann è indicato tra gli infortunati. Cristian Shpendi ha raggiunto la terza ammonizione, mentre Dimitri Bisoli è alla prima.

La squadra mostra una buona capacità di evitare la sconfitta, ma deve trasformare più pareggi in vittorie per consolidare la propria posizione playoff.

Avellino

L’Avellino resta a 7 punti dopo la sconfitta per 3-1 ad Ascoli. Il rendimento continua a essere irregolare, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Sono infortunati Daniel Fila e Tommaso Cancellotti, mentre Lorenco Simic è in dubbio. Michele Besaggio ha ricevuto la terza ammonizione e Luca Di Maggio la prima.

Il dirigente Tommaso Aloisi è stato squalificato per una giornata per aver contestato platealmente una decisione arbitrale. Alla società è stata inflitta un’ammenda di 6.000 euro, la più alta del turno, per il lancio di tre fumogeni sul terreno di gioco. L’arbitro è stato costretto a interrompere la partita in due occasioni.

Benevento

Il Benevento conquista tre punti preziosi battendo 1-0 la Carrarese in trasferta. La squadra sale a quota 7 e si avvicina alla zona playoff.

Restano indisponibili Simone Verdi e Raffaele Celia. Oulai Christian Kouan è arrivato alla terza ammonizione, mentre Antonios Siatounis e Antonio Prisco hanno ricevuto la prima sanzione.

La vittoria esterna rappresenta un segnale positivo, soprattutto per la capacità di proteggere il vantaggio e chiudere la gara senza subire reti.

Pisa

Il Pisa pareggia 2-2 sul campo del Mantova e raggiunge 7 punti. Il risultato ottenuto contro una delle formazioni ancora imbattute può offrire fiducia, anche se il bilancio complessivo rimane in perfetto equilibrio.

Prima ammonizione per Antonio Caracciolo e Alessandro Confente. Arturo Calabresi ha invece raggiunto la terza sanzione. Non risultano squalificati.

Padova

Il Padova esce sconfitto 2-1 dalla trasferta di Palermo e resta a 7 punti. La prestazione contro la capolista offre comunque indicazioni positive, ma non produce punti.

La squadra dovrà rinunciare a Lorenzo Carissoni, squalificato per una giornata dopo un intervento falloso ai danni di un avversario lanciato verso una chiara occasione da rete. Luca Zanimacchia è infortunato, mentre Matteo Cocchi ha ricevuto la prima ammonizione.

Empoli

L’Empoli rimane a 6 punti dopo la sconfitta per 2-1 contro il Modena. Le tre battute d’arresto nelle prime cinque giornate confermano un avvio inferiore alle aspettative.

Stiven Shpendi è in dubbio. Luca Magnino ha raggiunto la terza ammonizione, mentre Cristian Cauz è alla prima. La squadra deve trovare maggiore continuità, soprattutto nelle gare contro le formazioni della parte alta.

Arezzo

L’Arezzo resta a 6 punti dopo la pesante sconfitta interna per 4-1 contro il Südtirol. La differenza reti scende a meno 7, la peggiore del campionato dopo cinque giornate.

Alessandro Renzi, Camillo Tavernelli e Gennaro Iaccarino sono in dubbio. Artur Ionita ha ricevuto la seconda ammonizione, mentre Mattia Viviani è alla prima.

Il principale problema riguarda la tenuta difensiva: le due vittorie raccolte finora non hanno compensato le difficoltà emerse nelle tre partite perse.

Virtus Entella

La Virtus Entella conquista un punto sul campo della Cremonese grazie allo 0-0. Con 5 punti e una differenza reti positiva, la squadra conserva un piccolo margine sulla zona playout.

Davide Bariti è infortunato, mentre Francesco Mezzoni resta in dubbio. Il pareggio esterno conferma una discreta organizzazione difensiva, ma serve maggiore incisività in attacco.

Cremonese

La Cremonese sale a quota 5 dopo il pareggio senza reti contro la Virtus Entella. Una sola vittoria in cinque giornate rappresenta un rendimento da migliorare.

Sono indisponibili Andrea Fulignati, Tommaso Barbieri e David Stückler. Jari Vandeputte è in dubbio. Prima ammonizione per Federico Baschirotto, mentre l’allenatore Fabio Pecchia ha ricevuto la sua prima sanzione stagionale.

Le numerose assenze possono incidere sulle rotazioni e sulla possibilità di trovare continuità.

L.R. Vicenza

Il L.R. Vicenza resta a 5 punti dopo il 2-1 subito contro l’Hellas Verona. La squadra occupa la zona playout con una differenza reti di meno 3.

Mattia Valoti ha raggiunto la seconda ammonizione, mentre Nicolò Brighenti è alla prima. Il risultato del derby lascia il Vicenza nella parte bassa e aumenta l’importanza dei prossimi scontri diretti.

Sampdoria

La Sampdoria trova contro il Catanzaro la prima vittoria del campionato e sale a 4 punti. Il 2-1 rappresenta una boccata d’ossigeno, ma i blucerchiati rimangono in zona playout.

La squadra dovrà fare a meno di Oliver Abildgaard Nielsen, squalificato per una giornata per un grave fallo di gioco. Liam Henderson ha raggiunto la terza ammonizione. Prima sanzione per Stefan Gartenmann e Kevin Mbabu.

Il preparatore atletico Francesco Bertini è stato fermato per una giornata dopo una contestazione irrispettosa nei confronti della direzione arbitrale.

Catanzaro

Il Catanzaro rimane a 3 punti dopo la sconfitta per 2-1 contro la Sampdoria. I giallorossi hanno raccolto una vittoria e quattro sconfitte, con una differenza reti di meno 4.

La situazione sanitaria appare in miglioramento: non risultano calciatori sicuramente infortunati, mentre Andrej Pogačar, Niccolò Postiglione e Solomon Loubao sono indicati in dubbio.

Sul piano disciplinare, Matias Antonini Lui ha raggiunto la seconda ammonizione. Il capitano Pietro Iemmello è alla seconda sanzione per comportamento non regolamentare. Prima ammonizione per Samuel Giovane e N’Dri Philippe Koffi.

Il recupero degli indisponibili offre maggiori possibilità di scelta, ma il Catanzaro deve ritrovare equilibrio e continuità. La sconfitta di Genova pesa soprattutto perché arrivata contro una diretta concorrente della parte bassa.

Juve Stabia

La Juve Stabia pareggia 1-1 contro il Cesena. In classifica figura con un asterisco e un punto, nonostante il bilancio sportivo riporti una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

Sono infortunati Nermin Karic, Nicola Pietrangeli e Giulio Scuderi, mentre Sanà Fernandes è in dubbio. Il medico sociale Enrico D’Andrea è stato squalificato per una giornata dopo aver contestato con veemenza una decisione arbitrale.

Le tre assenze certe riducono le alternative a disposizione e rendono più complessa la gestione del prossimo turno.

Carrarese

La Carrarese chiude la classifica con un punto dopo la sconfitta interna per 1-0 contro il Benevento. La squadra non ha ancora ottenuto una vittoria e presenta una differenza reti di meno 4.

Non risultano calciatori infortunati o in dubbio. Gabriele Parlanti ha raggiunto la seconda ammonizione. La disponibilità dell’intera rosa può diventare un vantaggio, ma occorre aumentare la produzione offensiva e concretizzare meglio le occasioni create.

Le squalifiche della quinta giornata

Sono due i calciatori fermati per una giornata:

Lorenzo Carissoni del Padova , espulso per un fallo su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete

, espulso per un fallo su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete Oliver Abildgaard Nielsen della Sampdoria, espulso per un grave fallo di gioco

Tra gli altri tesserati sono stati squalificati per una giornata:

Tommaso Aloisi , dirigente dell’Avellino

, dirigente dell’Avellino Nicola Franchini , dirigente del Mantova

, dirigente del Mantova Enrico D’Andrea , medico della Juve Stabia

, medico della Juve Stabia Francesco Bertini, preparatore atletico della Sampdoria

Tutte le ammende alle società

Le sanzioni economiche stabilite dopo la quinta giornata sono:

Avellino 6.000 euro

Ascoli 5.000 euro

Südtirol 4.000 euro

Hellas Verona 3.000 euro per il ritardo nell’inizio della gara

per il ritardo nell’inizio della gara Hellas Verona 3.000 euro per il lancio di un seggiolino

per il lancio di un seggiolino Mantova 2.000 euro

Modena 1.500 euro

Per Ascoli, Avellino, Benevento, Carrarese, Hellas Verona, Juve Stabia, Modena, Palermo e Sampdoria non sono stati adottati ulteriori provvedimenti per il materiale pirotecnico utilizzato esclusivamente nei rispettivi settori, in presenza delle circostanze previste dal Codice di giustizia sportiva.

La classifica di Serie B dopo cinque giornate

Palermo 13 punti Südtirol 11 punti Mantova 11 punti Modena 10 punti Ascoli 10 punti Hellas Verona 7 punti Cesena 7 punti Avellino 7 punti Benevento 7 punti Pisa 7 punti Padova 7 punti Empoli 6 punti Arezzo 6 punti Virtus Entella 5 punti Cremonese 5 punti L.R. Vicenza 5 punti Sampdoria 4 punti Catanzaro 3 punti Juve Stabia 1 punto con asterisco Carrarese 1 punto

Il quadro dopo la quinta giornata

Il campionato inizia a delineare i primi equilibri. Palermo, Südtirol, Mantova, Modena e Ascoli hanno costruito un margine iniziale importante, mentre nella zona centrale sette squadre sono racchiuse tra 5 e 7 punti.

Nella parte bassa, la vittoria della Sampdoria ha reso ancora più delicata la posizione del Catanzaro, chiamato a reagire dopo quattro sconfitte nelle prime cinque giornate. Juve Stabia e Carrarese devono invece invertire rapidamente la tendenza per evitare che il distacco dalle concorrenti aumenti.

Oltre ai risultati, nei prossimi turni avranno un peso crescente gli infortuni, le ammonizioni accumulate e le conseguenti squalifiche. In un torneo equilibrato come la Serie B, la profondità delle rose e la gestione dei calciatori a rischio disciplinare possono diventare determinanti.