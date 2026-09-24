Juve Stabia, altri due punti di penalizzazione: cambia la classifica di Serie B

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Il club campano scende a quota un punto dopo la nuova decisione del Tribunale Federale Nazionale. Il Catanzaro guadagna una posizione e sale al 18° posto

Nuova penalizzazione per la Juve Stabia

La Juve Stabia incassa altri due punti di penalizzazione nel campionato di Serie B 2026/2027. La decisione è stata assunta dal Tribunale Federale Nazionale e la sanzione dovrà essere scontata nella stagione in corso. ( FIGC ⁠)

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Il provvedimento riguarda la cessione, perfezionata il 17 aprile 2026, del 100% del capitale della società alla neocostituita Stabia Capital Srl.

Secondo quanto comunicato dalla FIGC, il club non ha prodotto la documentazione richiesta relativa ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria, insieme alla copia dell’atto dal quale è derivata l’acquisizione societaria. ( FIGC ⁠)

I punti di penalizzazione diventano quattro

La nuova sanzione si aggiunge ai due punti di penalizzazione che la Juve Stabia doveva già scontare nella stagione 2026/2027 per precedenti violazioni amministrative. Il totale sale dunque a quattro punti. ( Federazione Italiana Giuoco Calcio ⁠)

Una situazione che produce conseguenze immediate sulla classifica di Serie B. Dopo cinque giornate, la Juve Stabia aveva conquistato sul campo cinque punti grazie alla vittoria contro la Sampdoria e ai pareggi con Vicenza e Cesena. Con quattro punti complessivi di penalizzazione, la formazione campana resta quindi con un solo punto in classifica. ( Legab ⁠)

Il Catanzaro guadagna una posizione

La nuova penalizzazione modifica anche la situazione del Catanzaro nelle zone basse della graduatoria.

I giallorossi, che dopo cinque giornate hanno raccolto 3 punti, frutto della vittoria casalinga contro la Carrarese, guadagnano una posizione e passano al 18° posto. ( Legab ⁠)

La Juve Stabia scende al 19° posto con un punto, davanti alla Carrarese per differenza reti. Per il Catanzaro si tratta di un avanzamento esclusivamente determinato dalla sanzione inflitta al club campano: la situazione dei giallorossi rimane delicata dopo quattro sconfitte nelle prime cinque giornate.

Juve Stabia, cambia anche il vertice societario

La penalizzazione arriva in una giornata particolarmente complessa per la società campana. Alfredo Guerri ha lasciato la presidenza ed è stato nominato un nuovo Consiglio di amministrazione. ( Biancorossi.net ⁠)

Parallelamente, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli su presunte irregolarità relative alla generazione e alla circolazione di crediti fiscali collegati al Superbonus 110%, la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di crediti d’imposta per un valore vicino ai 153 milioni di euro, riconducibili a due società legate a Guerri. ( La Gazzetta dello Sport ⁠)

È importante distinguere i due piani: la penalizzazione sportiva è collegata alla mancata produzione della documentazione richiesta nell’ambito dell’acquisizione societaria, mentre il sequestro rientra in una distinta vicenda giudiziaria. ( FIGC ⁠)

La nuova situazione nelle ultime posizioni

Dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale cambia quindi la parte bassa della classifica di Serie B 2026/2027.

18° Catanzaro 3 punti

19° Juve Stabia 1 punto

20° Carrarese 1 punto

Per il Catanzaro arriva dunque un piccolo movimento in classifica senza essere sceso in campo, mentre per la Juve Stabia il campionato si complica ulteriormente a causa dei quattro punti complessivi di penalizzazione.