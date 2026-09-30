Carrarese Calcio cambia guida dopo cinque giornate Cioffi esonerato e Pagliuca vicino alla panchina

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Un solo punto nelle prime cinque partite spinge il club toscano a intervenire sullo staff tecnico mentre prende forma la successione dell’ex allenatore dell’Empoli

La Carrarese volta pagina dopo un avvio difficile nel campionato di Serie B. Il club ha ufficializzato l’esonero di Gabriele Cioffi, chiudendo il rapporto con il tecnico dopo cinque giornate nelle quali la squadra ha raccolto appena un punto. Il nome indicato per la successione è quello di Guido Pagliuca, ma il suo incarico resta da distinguere dalla decisione già annunciata dalla società.

Un punto in cinque partite pesa sul futuro della Carrarese

Il bilancio di quattro sconfitte e un pareggio, senza vittorie, ha segnato l’inizio della stagione. Un rendimento che ha lasciato la formazione toscana in fondo alla classifica e ha preceduto la scelta di cambiare allenatore.

Il problema, in questa fase, riguarda soprattutto la necessità di interrompere una sequenza di risultati negativi. Anche se il campionato è ancora nelle prime giornate, recuperare continuità diventa essenziale per evitare che il distacco dalle squadre davanti aumenti.

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Il cambio in panchina apre quindi una fase delicata: alla nuova guida servirà individuare rapidamente le priorità, valorizzare le risorse della rosa e costruire un equilibrio capace di tradursi in punti.

L’esonero coinvolge anche Franceschini e Belluomini

La decisione della Carrarese Calcio 1908 riguarda anche due componenti dello staff di Cioffi. Sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l’allenatore in seconda Ivan Franceschini e il collaboratore tecnico Massimo Belluomini.

Nella comunicazione ufficiale, la società ha ringraziato tutti e tre per la professionalità dimostrata durante i mesi di lavoro, accompagnando il saluto con gli auguri per il prosieguo delle rispettive carriere. Si chiude così l’esperienza dell’intero gruppo tecnico coinvolto nel provvedimento.

Guido Pagliuca è il nome indicato per la successione

L’attenzione si concentra ora su Guido Pagliuca, reduce dalla conclusione del rapporto con l’Empoli. Le indiscrezioni lo indicano come il candidato pronto a raccogliere l’eredità di Cioffi sulla panchina gialloblù.

La distinzione resta importante: l’esonero di Cioffi è ufficiale, mentre il comunicato riportato non annuncia il successore. Per considerare concluso il passaggio occorre quindi l’ufficializzazione del nuovo allenatore.

La ripartenza passa da risultati e fiducia

Per la Carrarese, il cambio di guida rappresenta l’inizio di un tentativo di rilancio. La prima esigenza sarà trasformare la reazione del gruppo in un rendimento più stabile, evitando che la pressione della classifica condizioni ulteriormente le prestazioni.

Il nuovo allenatore dovrà trovare soluzioni sostenibili per la squadra: organizzazione, chiarezza nei compiti e capacità di affrontare i momenti difficili saranno centrali. Dopo un avvio senza successi, la crescita passerà soprattutto dalla possibilità di dare continuità ai risultati e ricostruire fiducia attraverso le partite.