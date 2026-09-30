Meteo Italia tra settembre e ottobre sole e caldo di giorno con le prime nubi in arrivo

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L’alta pressione accompagna il cambio di mese con temperature localmente vicine ai 29 gradi e mattinate fresche mentre aumenta la nuvolosità soprattutto al Nordovest

Le previsioni meteo per mercoledì 30 settembre 2026 delineano una giornata generalmente stabile sull’Italia. L’anticiclone mantiene il tempo prevalentemente asciutto, con ampi spazi soleggiati e un clima ancora mite nelle ore centrali. Qualche annuvolamento interessa soprattutto il Nordovest, la Sardegna e parte dei settori ionici, senza un peggioramento diffuso. METEO.IT

Il quadro descritto nel bollettino allegato indica temperature massime localmente prossime ai 28 o 29 gradi, soprattutto al Centro. Il caldo pomeridiano si accompagna però a un sensibile raffreddamento dopo il tramonto, rendendo più evidente la differenza tra le ore diurne e quelle del primo mattino.

Meteo oggi mercoledì 30 settembre

Nord con più nuvole sui settori occidentali

Al Nord Italia prevalgono condizioni di stabilità. Il sole trova maggiore spazio al Nordest, mentre al Nordovest la copertura nuvolosa può risultare più estesa, soprattutto in prossimità delle Alpi occidentali.

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Secondo i valori riportati nel testo, le temperature massime si collocano generalmente tra 23 e 26 gradi nelle principali città. La ventilazione resta debole e i mari sono in prevalenza calmi.

Centro e Sardegna tra sole e annuvolamenti

Le regioni centrali beneficiano di una giornata in larga parte soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. In Sardegna è previsto un aumento delle nubi, a tratti più compatte, ma senza precipitazioni significative nel quadro del bollettino.

Le massime indicate vanno dai 23 o 24 gradi di Ancona e Campobasso ai 27 o 28 gradi di Roma e Firenze, con punte localmente superiori nelle aree più favorevoli al riscaldamento diurno. I venti deboli contribuiscono a mantenere condizioni tranquille lungo le coste.

Sud e Sicilia con isolate eccezioni al bel tempo

Al Sud la giornata trascorre prevalentemente con cielo sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità può interessare la Sicilia sudorientale, dove il testo segnala la possibilità di brevi piovaschi isolati.

Le temperature massime previste spaziano dai 21 gradi di Potenza ai 27 gradi di Napoli. La ventilazione è generalmente debole, con una componente settentrionale sui settori meridionali e mari perlopiù calmi.

Meteo domani giovedì 1 ottobre

L’inizio di ottobre conserva un’impronta mite, ma l’alta pressione mostra un lieve cedimento sul suo margine occidentale. Le previsioni aggiornate segnalano la possibilità di maggiore instabilità soprattutto sulle Alpi occidentali, mentre su gran parte del Paese continuano a prevalere condizioni favorevoli. meteo.it

Nordovest più nuvoloso e deboli piogge sui confini alpini

Nel bollettino allegato, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta sono le regioni maggiormente esposte all’aumento della nuvolosità. Sui confini alpini piemontesi sono indicate deboli precipitazioni, mentre altrove si alternano nubi e schiarite.

Le massime attese sono comprese tra 22 e 23 gradi al Nordovest e tra 25 e 26 gradi al Nordest.

Centro con nubi in Toscana e Sardegna

L’arrivo di aria più umida favorisce annuvolamenti sulla Toscana e sulla Sardegna. Sulle altre regioni centrali il sole resta più presente.

I valori massimi riportati raggiungono i 28 gradi a Firenze e Roma, mentre ad Ancona, Pescara e Campobasso si collocano indicativamente tra 23 e 25 gradi.

Sud ancora stabile e mite

Al Sud e in Sicilia prosegue una fase generalmente soleggiata, con poche nubi e venti deboli. Il bollettino indica massime comprese tra i 22 gradi di Potenza e i 28 gradi di Napoli, con mari calmi o poco mossi.

Meteo venerdì 2 ottobre con qualche pioggia sulle Alpi

Per venerdì 2 ottobre, il testo prospetta una maggiore nuvolosità al Nord e la possibilità di piogge sulle Alpi centro occidentali. Sul resto dell’Italia il sole dovrebbe mantenere uno spazio più ampio.

Anche le tendenze consultate individuano tra giovedì e venerdì un possibile aumento dell’instabilità alpina. Si tratta di un cambiamento circoscritto, che non implica automaticamente l’arrivo di una perturbazione su tutta la Penisola. meteo.it

Perché l’anticiclone può rallentare l’arrivo delle perturbazioni

L’approfondimento allegato descrive una configurazione di blocco ad Omega. In questo schema, una robusta area di alta pressione si dispone tra due zone depressionarie, assumendo nelle mappe meteorologiche una forma che ricorda la lettera greca.

La disposizione delle strutture atmosferiche può rallentare il normale avanzamento delle perturbazioni da ovest verso est. Le aree sotto l’anticiclone tendono così a conservare condizioni simili per più giorni, mentre sui suoi margini il tempo può essere più instabile.

Questo aiuta a comprendere perché una fase soleggiata possa prolungarsi anche all’inizio dell’autunno. La stabilità, tuttavia, non esclude annuvolamenti o fenomeni locali, soprattutto vicino ai rilievi e nelle zone periferiche rispetto al centro dell’alta pressione.

Giornate miti e mattinate fresche per l’escursione termica

Uno degli aspetti più evidenti del quadro descritto è la escursione termica, cioè la differenza tra la temperatura minima e quella massima della giornata.

Durante le ore di sole, il terreno si riscalda e favorisce l’aumento della temperatura dell’aria vicino alla superficie. Dopo il tramonto, un cielo sereno facilita invece la dispersione del calore. Nelle località interne e poco ventilate, il contrasto tra mattino e pomeriggio può quindi diventare marcato.

Il testo segnala possibili differenze fino a 15 o 16 gradi in alcune aree. Sono valori locali, che dipendono da nuvolosità, vento, quota e caratteristiche del territorio, e non una condizione uniforme per tutte le città italiane.

Tendenza per il primo fine settimana di ottobre

Il bollettino prospetta per sabato 3 e domenica 4 ottobre un tempo ancora prevalentemente soleggiato, con possibili rovesci pomeridiani sulle Alpi, soprattutto domenica.

Resta invece più incerta l’ipotesi di un peggioramento tra il 5 e il 7 ottobre. Le indicazioni a questa distanza vanno considerate una tendenza da aggiornare: non consentono ancora di definire con precisione le regioni coinvolte, la distribuzione delle piogge o l’eventuale calo delle temperature.