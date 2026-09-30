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Termoli ragazzo rapinato alla stazione e minacciato con un coltello due giovani in carcere

Tre persone sono state rintracciate al terminal degli autobus di Campobasso dopo la segnalazione al 112. Arrestati due giovani e denunciato un minorenne

Una rapina alla stazione ferroviaria di Termoli, seguita da minacce con un coltello e dal lancio di una pietra, ha portato all’arresto di due giovani e alla denuncia a piede libero di un minorenne. L’episodio risale al 25 settembre, quando un ragazzo sarebbe stato avvicinato con un pretesto e aggredito per sottrargli lo smartphone.

Dopo la segnalazione al 112, i carabinieri hanno avviato le ricerche. I tre sono stati individuati al terminal degli autobus di Campobasso, dove i militari li attendevano.

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Lo smartphone sottratto e le minacce alla vittima

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, i tre avrebbero avvicinato il ragazzo alla stazione di Termoli con una scusa, per poi strappargli con violenza il telefonino dalle mani.

Quando la vittima ha tentato di recuperarlo, sarebbe stata minacciata con un coltello e raggiunta dal lancio di una pietra. La successiva segnalazione ha consentito di attivare le pattuglie in servizio e la sezione Radiomobile di Campobasso.

Le ricerche lungo le vie di collegamento

La descrizione fornita dei presunti aggressori ha orientato i controlli sulle strade e nei principali punti di transito del trasporto pubblico. Le ricerche si sono concentrate sui collegamenti attraverso i quali i tre avrebbero potuto allontanarsi.

Il gruppo è stato quindi rintracciato nel capoluogo molisano. All’arrivo al terminal degli autobus, i giovani hanno trovato i carabinieri ad attenderli.

Due arresti e un minorenne denunciato

Per i due giovani maggiorenni è scattato l’arresto con le accuse di rapina aggravata in concorso e lesioni personali. Il terzo, minorenne, è stato denunciato a piede libero.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso ha disposto per entrambi gli arrestati la custodia cautelare in carcere, in attesa di giudizio. Il provvedimento riguarda la fase cautelare del procedimento e non costituisce una condanna definitiva.