Catanzaro accende l'estate con EstArte: eventi, musica, isola pedonale e navette speciali tra Centro e Lido

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Un fine settimana ricco di appuntamenti tra Corso Mazzini, Villa Margherita, la Pineta di Giovino e il quartiere Lido con cultura, concerti, intrattenimento e servizi potenziati per favorire la partecipazione dei cittadini.

Con l'arrivo dell'estate, Catanzaro si prepara a vivere un intenso weekend dedicato alla cultura, alla musica e alla socialità grazie al programma di EstArte, il cartellone di iniziative promosso dall'Amministrazione comunale attraverso gli assessorati alla Cultura, alle Attività Economiche e al Turismo.

Dal centro storico fino al quartiere Lido, la città offrirà un calendario di eventi pensato per valorizzare i luoghi simbolo del territorio, sostenere le attività commerciali e creare nuove occasioni di incontro per cittadini e visitatori.

Vivi il Centro inaugura l'estate nel cuore di Catanzaro

Tra le principali novità del weekend prende il via "Vivi il Centro", la rassegna nata dalla collaborazione tra il Comune e numerosi esercenti del centro storico, con l'obiettivo di rendere ancora più attrattivo Corso Mazzini durante le serate estive.

Le prime iniziative sono in programma nelle serate di venerdì 26 e sabato 27 giugno, in concomitanza con l'istituzione dell'isola pedonale, trasformando il cuore della città in uno spazio dedicato all'intrattenimento, allo shopping, alla cultura e alla convivialità.

L'iniziativa rappresenta il risultato dell'impegno condiviso di commercianti e istituzioni, che hanno scelto di fare rete per rilanciare il centro cittadino e offrire nuove opportunità di aggregazione anche a chi trascorrerà le proprie serate sul litorale e desidererà raggiungere il centro storico.

L'Amministrazione comunale ha sostenuto il progetto attraverso il coordinamento organizzativo, l'integrazione di eventi culturali e il coinvolgimento di importanti realtà formative cittadine, come l'Accademia di Belle Arti e il Conservatorio di Catanzaro, contribuendo così ad arricchire ulteriormente il programma.

Servizi AMC potenziati per raggiungere il centro storico

Per incentivare la partecipazione agli eventi e facilitare gli spostamenti, saranno attivati servizi straordinari da parte di AMC Catanzaro.

Nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 giugno, così come durante tutti i weekend della rassegna Vivi il Centro, saranno disponibili:

Parcheggi e navette da Musofalo e Pié Sala dalle ore 18:00 fino alle ore 24:00;

da e dalle ore 18:00 fino alle ore 24:00; Parcheggio Bellavista con ascensore aperto fino all'1:00;

con ascensore aperto fino all'1:00; Tariffa agevolata di 2 euro, comprensiva di sosta e servizio navetta.

Una soluzione pensata per rendere più semplice l'accesso al centro storico e favorire una mobilità sostenibile durante gli eventi.

Villa Margherita continua a essere protagonista con Da Margherita

Il programma di EstArte prosegue anche all'interno di Villa Margherita, dove fino a domenica 28 giugno continua la rassegna "Da Margherita".

Il parco cittadino ospita un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla cultura e all'intrattenimento, con:

presentazioni di libri;

aperitivi culturali;

dj set;

cinema all'aperto sotto le stelle.

Un'iniziativa che valorizza uno degli spazi verdi più rappresentativi della città, trasformandolo in un punto di riferimento per il tempo libero estivo.

Danilo Rea in concerto gratuito nella Pineta di Giovino

Grande attesa anche per l'appuntamento musicale in programma venerdì 26 giugno alle ore 22, quando la Pineta di Giovino ospiterà uno degli eventi più prestigiosi del cartellone.

Nell'ambito della rassegna "Oltre Confine", realizzata in collaborazione con il Conservatorio "Saverio Arlia", salirà sul palco Danilo Rea, tra i più autorevoli pianisti e interpreti del jazz italiano.

L'artista proporrà un suggestivo concerto gratuito in piano solo, offrendo al pubblico un'esperienza musicale di grande qualità in una delle location più affascinanti della costa catanzarese.

L'iniziativa conferma l'impegno del Conservatorio nel promuovere eventi di alto profilo artistico, rafforzando il legame con il territorio e creando occasioni di crescita culturale anche per gli studenti.

EstArte punta sulla valorizzazione della città e delle sue comunità

L'intero programma di EstArte nasce con l'obiettivo di coniugare promozione culturale, valorizzazione dei luoghi identitari e sostegno alle attività economiche locali.

Attraverso eventi distribuiti tra il centro storico, Villa Margherita, la Pineta di Giovino e il quartiere Lido, l'iniziativa punta a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e a incentivare la fruizione degli spazi pubblici durante l'estate.

L'invito dell'Amministrazione comunale è quello di partecipare numerosi agli appuntamenti in programma, vivendo la città in tutte le sue sfaccettature, dal centro fino al mare, riscoprendo luoghi, relazioni e occasioni di socialità che rendono Catanzaro sempre più vivace durante la stagione estiva.