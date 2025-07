Catanzaro, allarme truffa via SMS: falso messaggio a nome dell’ASP invita a chiamare numero a pagamento

Tempo di lettura: ~2 min

CATANZARO – 26 giugno 2025 – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro lancia un avviso urgente alla cittadinanza: sono stati segnalati numerosi casi di SMS truffa inviati a nome degli Uffici C.U.P. (Centro Unico di Prenotazione), con la richiesta di contattare il numero 89902162 per ricevere presunte comunicazioni importanti.

La Direzione ASP ha chiarito ufficialmente che non ha mai autorizzato né promosso alcuna iniziativa di questo tipo e che il numero indicato non è collegato in alcun modo all’ASP Catanzaro. Si tratta dunque di un tentativo fraudolento volto con ogni probabilità a indurre gli utenti a contattare un numero a pagamento, con potenziali danni economici.

L’Azienda invita pertanto i cittadini a non rispondere e a non contattare il numero indicato, raccomandando inoltre, in caso di ricezione del messaggio sospetto, di segnalare immediatamente l'accaduto alle Autorità competenti, come la Polizia Postale.

Questo tipo di truffa rientra nei frequenti tentativi di phishing via SMS che sfruttano la fiducia nelle istituzioni sanitarie per carpire denaro o dati sensibili. L’ASP Catanzaro ricorda che le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente tramite i canali istituzionali e non prevedono mai l’invito a contattare numeri a pagamento.

Per ulteriori aggiornamenti o per consultare l’archivio degli avvisi ufficiali, è possibile visitare il sito web dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

