Calcio: Serie B Catanzaro-Bari - prevendita dei biglietti per la 27ª giornata di campionato

Catanzaro-Bari: Al via la Prevendita Biglietti. Ecco i tagliandi on-line, i dettagli

Come riportato sulla piattaforma Ticketone la vendita dei tagliandi d’ingresso per l’incontro CATANZARO Vs BARI, in programma alle ore 20:30, di sabato 27/02/2024, allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valida quale 27^ giornata della Serie BKT 23\24.

La prevendita dei tagliandi inizierà alle ore 15:00 di mercoledì 21 febbraio 2024, e Finirà la vendite martedì, 27/02/24, 20:30

– On line su Ticketone

– Rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale





Seguiranno aggiornamenti