Catanzaro, blitz della Polizia di Stato a Viale Isonzo: armi e droga nascosti in un vano murato (Video)

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Maxi operazione contro la criminalità organizzata tra Catanzaro e Catanzaro Lido

Durante la notte tra il 14 e il 15 luglio 2025, la Polizia di Stato ha effettuato un’importante operazione di controllo del territorio nelle aree urbane di Catanzaro e Catanzaro Lido, con particolare attenzione al quartiere popolare di Viale Isonzo, già noto alle forze dell’ordine per episodi legati alla microcriminalità.

Ritrovamento di armi, munizioni e sostanza da taglio per lo spaccio

Nel corso delle perquisizioni, condotte dalla Squadra Volante della Questura, gli agenti hanno scoperto un vero e proprio nascondiglio ben celato all’interno di un vano sottoscala murato. Al suo interno sono stati sequestrati:

350 grammi di sostanza da taglio compatibile con la preparazione di stupefacenti; Due fucili, di cui uno risultato rubato nel 2022; Due pistole con matricola abrasa; Circa 200 munizioni e diversi caricatori.

Le armi, perfettamente lubrificate e pronte all’uso, erano destinate con ogni probabilità ad attività criminali e di spaccio nella zona sud della città.

Intervento di Squadra Mobile e Polizia Scientifica

Per completare gli accertamenti investigativi e balistici, sono intervenute anche le unità della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, che hanno eseguito rilievi tecnico-specialistici sul materiale sequestrato. Il ritrovamento verrà inoltre segnalato all’ATERP Calabria, l’ente preposto alla gestione del patrimonio edilizio pubblico, per verifiche sulla struttura abitativa coinvolta.

Il commento delle forze dell’ordine

Grazie a un'operazione mirata e ben coordinata, è stato smantellato quello che gli inquirenti definiscono un “covo freddo”: un luogo sicuro dove elementi criminali locali nascondevano armi e strumenti per l’attività illecita, sottraendoli momentaneamente alla circolazione per poi impiegarli in contesti di criminalità organizzata.

Controlli intensificati durante l’estate

Il pattugliamento delle zone sensibili del capoluogo proseguirà per tutta la stagione estiva. L’obiettivo delle autorità è chiaro: garantire sicurezza e serenità ai cittadini, soprattutto in occasione degli eventi e della movida estiva.





Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti