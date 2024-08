Catanzaro Calcio, mi presento: sono Andrea Ceresoli, pronto a dare il massimo (Video)

Il giovane esterno mancino, proveniente dall'Atalanta, si racconta ai tifosi: "Versatilità e determinazione al servizio della squadra, non vedo l'ora di giocare al Ceravolo"

CATANZARO, 10 AGO - Il Catanzaro Calcio annuncia con entusiasmo l'arrivo di Andrea Ceresoli, giovane talento proveniente dall'Atalanta, che si unirà alla squadra giallorossa per la stagione 2024/2025. Ceresoli, noto per la sua versatilità, si presenta con grande determinazione e voglia di contribuire al successo del Catanzaro.

Versatilità come punto di forza

Andrea Ceresoli si autodefinisce un giocatore duttile, capace di adattarsi a diversi ruoli sulla fascia. Il giovane calciatore, mancino di piede, ha infatti ricoperto ruoli sia come terzo, quarto, che quinto giocatore, dimostrando una notevole capacità di adattamento alle esigenze tattiche della squadra. "Mi piace giocare tecnicamente a palla bassa, muoverla rapidamente e cercare di contribuire alla costruzione del gioco", ha dichiarato Ceresoli durante la sua presentazione.

Un trasferimento voluto e desiderato

Nonostante l'interesse di altre squadre, Ceresoli ha scelto con convinzione Catanzaro, esprimendo la sua soddisfazione per essere finalmente arrivato nella città calabrese. "Era circa tre settimane che volevo venire qui a Catanzaro e ieri, nel giro di un giorno, ho fatto tutto e sono arrivato in serata," ha raccontato il nuovo acquisto giallorosso.

Riconoscenza verso l'Atalanta

Ceresoli non ha mancato di esprimere la sua gratitudine nei confronti dell'Atalanta, club in cui è cresciuto calcisticamente. "Ho trascorso 14 anni all'Atalanta, da quando ero piccolo fino a ieri, e sono veramente grato di averne fatto parte," ha detto con emozione. "L'Atalanta è una società che investe molto nel settore giovanile ed è ormai riconosciuta a livello internazionale. Sono contento di aver fatto parte di un progetto così importante."

Catanzaro, una piazza ambiziosa

Il giovane giocatore ha anche elogiato la piazza di Catanzaro, che negli ultimi due anni ha ottenuto risultati straordinari, dalla vittoria del campionato di Serie C alla positiva stagione in Serie B. "Me ne ha parlato anche un mio compagno che è stato qui l'anno scorso e si è trovato molto bene. La piazza è molto calda, la gente vuole bene ai giocatori," ha affermato Ceresoli, mostrando entusiasmo per l'opportunità di giocare davanti ai tifosi catanzaresi.

Pronto per la sfida

Andrea Ceresoli ha concluso il suo intervento con un messaggio ai tifosi: "Spero di passare un anno positivo e non vedo l'ora di giocare allo stadio Ceravolo. Li aspetto tutti alle partite!" Un invito che mostra la sua determinazione a dare il massimo per la maglia giallorossa e a conquistare il cuore dei tifosi.

Con l'arrivo di Ceresoli, il Catanzaro Calcio si arricchisce di un giovane talento con la giusta dose di esperienza e tanta voglia di emergere, pronto a dare il suo contributo alla squadra nella prossima stagione. (Fonte US Catanzaro 1929)