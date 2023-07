Catanzaro celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa Italiana con la consegna della bandiera e l'illuminazione del monumento de Il Cavatore e del Palazzo della Provincia.

Stamane, lunedì 8 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, una rappresentanza di Volontari della Croce Rossa Italiana - Comitato di Catanzaro, è stato ricevuto prima a Palazzo De Nobili dal primo cittadino catanzarese Nicola Fiorita, poi a Palazzo di Vetro dal Presidente della Provincia Amedeo Mormile ed infine dal Prefetto Enrico Ricci per la consegna della bandiera della Croce Rossa Italiana.

Il conferimento del drappo, consegnato dalla dott.ssa Francesca Caruso, Responsabile Area Organizzazione CRI Catanzaro, in rappresentanza della governance associativa del capoluogo, è stato uno dei tanti appuntamenti a carattere nazionale della cosiddetta settimana CRI: da oggi e fino al 14 maggio le sedi delle amministrazioni esporranno la bandiera loro consegnata ed il prossimo 13 e 14 maggio a Roma si terranno le Gare di Diritto Internazionale Umanitario.

A Catanzaro, proprio per celebrare l’importante attività della Croce Rossa, questa sera il monumento de Il Cavatore verrà illuminato di colore rosso; lo stesso anche per la facciata del Palazzo della Provincia.

La Giornata Mondiale della Croce Rossa ricorre l’8 maggio perché, l’8 maggio 1828 nasceva Henri Dunat, fondatore del Movimento.

Ma l’8 maggio 2023 è importante perché segna la fine del lungo ed estenuante periodo della pandemia, che ha visto i volontari CRI impegnati su più fronti fin dal principio dell’emergenza sanitaria, senza dimenticare le attività in campo per il terremoto in Turchia e Siria e la guerra in Ucraina.