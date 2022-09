IncidentI stradalI. Catanzaro a SS106 Località Bellino, due auto coinvolte. intervento dei Vvf e 118

CATANZARO, 20 GEN - Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta questa sera in località Bellino sulla SS106 per incidente stradale.



Due le vetture coinvolte nel sinistro una BMW ed una Rover Evoque. A bordo i soli conducenti uno dei quali veniva trasportato presso struttura ospedaliera dal personale sanitario del Suem118 mentre l'altro riceveva cure sul posto. Polizia locale per gli adempimenti di competenza. Intervento dei vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.