Catanzaro, Inizierà giorno 14 la tre giorni di festeggiamenti per S. Vitaliano

Ricco programma di festeggiamenti per la festa del patrono tra musica, food, cultura e teatro.

CATANZARO - Dal 14 al 16 luglio il centro storico di Catanzaro sarà tappezzato a festa per onorare al meglio il santo patrono. Per quest’anno l’Amministrazione comunale ha deciso di fare le cose in grande con una serie di iniziative che riguarderanno doversi ambiti, dalla cultura al food, dalla musica al teatro. Intenso infatti è il programma dei festeggiamenti che avranno inizio dal pomeriggio del 14 fino alla tarda serata del 16 che è appunto il giorno di San Vitaliano.

Il centro cittadino si ravviverà richiamando la cittadinanza a trascorrere tre giorni in allegria all’insegna della spensieratezza e del sano divertimento.

Per tutte e tre le serate oltre alle visita guidate “I sotterranei” a cura dell’Associazione Artemide saranno presenti su Corso Mazzini nel tratto che va da Piazza Basilica Immacolata a Piazza della Libertà gli stands dell’International street food a cura dell’Associazione italiana ristoratori di Strada (A.I.R.S), nei quali sarà possibili degustare prodotti tipici nazionali e internazionali.

In Piazza Rossi (prefettura) sarà allestito il palco dove nelle serate del 14 e del 16 si esibiranno i gruppi musicali Survivors Rock Band e gli Adika Pongo.

La serata del 15 darà dedicata al teatro con l’ultima esilarante commedia teatrale di Piero Procopio: “La Zingara”.

Ci sarà spazio anche per la cultura con la presentazione alla città di un mix di storie legate all’arte, al sociale e allo sport che non passeranno certamente inosservate.

E’ l’Assessore alle Attività Economiche Antonio Borelli a presentare la manifestazione:

“I festeggiamenti di quest’anno per la festa Patronale di San Vitaliano si arricchiscono con l’VIII Edizione dell’International Street Food 2024. Questo evento rappresenta un’opportunità importante per Catanzaro di esaltare tradizioni culinarie e cultura locale proveniente da tutta Italia. La presenza di food truck da tutta Italia e birrifici artigianali di eccellenza renderà questa manifestazione un viaggio sensoriale tra profumi e sapori, che si aggiunge alle attività di un cartellone di eventi mirato alla valorizzazione delle tradizioni cittadine, al recupero dell’identità catanzarese come sta accadendo per il fischietto di San Vitaliano, su cui è in corso un bel progetto di collaborazione per la produzione con l’istituto penitenziario di Catanzaro.”

“L’Amministrazione comunale – prosegue l’Assessore – è determinata a integrare elementi religiosi e culturali, valorizzando il cibo di strada come attrattore chiave per promuovere il nostro territorio.

“Insieme ad altre iniziative, la valorizzazione sul food fa parte di un destination Plan, ormai prossimo alla realizzazione, che mira a potenziare la Catanzaro Experience, offrendo una fusione di sapori, bellezze naturali e tradizioni. L’invito è dunque rivolto a cittadini e visitatori per vivere appieno questa esperienza, che celebra l’essenza di Catanzaro, contribuendo a potenziare la nostra città come meta turistica regionale. Ricordiamo che nei tre giorni ci sarà la ’70 Survivors Rock Band, il giorno successivo una commedia in due atti dal titolo “La Zingara” e, l’ultima sera, oltre al Premio “con le storie di catanzaresi che lasciano il segno”, anche la band romanda “Adika pongo” che con la sua musica dance farà ballare tutti”.

Servizi pubblici

AMC: 14-15-16 luglio: funicolare aperta sino alle 23.45

Viabilità: dalle 17.00 alle 01.00 – Isola Pedonale su Corso Mazzini da Piazza Garibaldi a Piazza Cavour. (Immagine archivio)

Maurizio Martino