Catanzaro lo sport animerà l’isola pedonale e la novità “Ruga D’o Morzeddhu” Ecco tutte le info

Sabato 12 novembre lo sport animerà l’isola pedonale su Corso Mazzini con orario di inizio anticipato alle 17

CATANZARO 11 NOV. - Lo sport scende in piazza in occasione delle attività promosse dall’amministrazione comunale per animare l’isola pedonale su Corso Mazzini sabato 12 novembre. L’iniziativa, che si sposa con il programma di Catanzaro Città europea dello sport 2023, vedrà la partecipazione di numerosi atleti di alcune federazioni sportive che saranno impegnati in una serie di esibizioni e dimostrazioni lungo il cuore del centro storico. Per l’occasione, la chiusura al traffico sarà anticipata di un’ora, dalle 17 alle 20.30, nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e piazza Cavour. Calcio, basket, atletica leggera tra le altre discipline che avranno un loro spazio all’interno della giornata coordinata dall’assessore allo sport Nino Cosentino. Di particolare rilievo, anche la presenza di atleti diversamente abili che raggiungeranno la città per prendere parte ad un simbolico corteo con la fiaccola olimpica, per un momento di aggregazione dagli importanti contenuti sociali.

Sabato prossimo tornerà, inoltre, l’appuntamento con il Bike Tour, organizzato in collaborazione con la Cooperativa Artemide e l’Amc, per recuperare la data rinviata un paio di settimane fa. Una pedalata tra storia, tradizione e cultura - con partenza alle 18 dalla piazzetta del Cavatore e arrivo alla stazione funicolare di Piazza Roma - a bordo di comode biciclette a pedalata assistita per scoprire la città di Catanzaro da un’altra prospettiva. Ci sarà la possibilità, ancora, di seguire il percorso turistico-religioso, a partire dalla Chiesa di San Giovanni, con la terrazza panoramica aperta al pubblico, passando per la Chiesa di Sant’Omobono, la Chiesa di San Nicola, la Basilica dell’Immacolata fino al MUDAS-Museo Diocesano di Arte Sacra. E, ancora, lo spazio Infostoria Micro-Museo del gruppo storico Mirabilia nelle gallerie del San Giovanni.

Un programma che si chiude, idealmente, alle 21 con lo spettacolo di danza ed effetti speciali “Blu infinito” di eVolution dance theater al Teatro Politeama, nell’ambito del Festival d’Autunno.

UN’ALTRA NOVITÀ: RUGA D’O MORZEDDHU LIBERATA DALLE MACCHINE

L’amministrazione comunale prosegue la sperimentazione di altre piccole isole pedonali sparse per il centro storico, con la volontà di valorizzare le aree dalla maggiore vocazione identitaria. Sabato 12 novembre sarà liberata dalle macchine anche vico I piazza Roma, intitolata ruga d’o morzeddhu, uno dei luoghi più caratteristici della città legati alla tradizione del piatto tipico catanzarese. Il breve tratto di strada sarà interdetto alla circolazione veicolare dalle 20.30 fino alla mezzanotte.

PARCHEGGI GRATUITI E CHIUSURA NOTTURNA DI PIAZZA LARUSSA DALLE 21.30 ALLE 01.00

Per favorire l’accesso al centro storico, grazie alla collaborazione dell’Amc, sarà possibile usufruire gratuitamente del parcheggio Musofalo e della funicolare, con parcheggio Pié Sala, con orario anticipato dalle 17 e fino alle 22. L'amministrazione comunale ha inteso estendere l'orario di utilizzo dei servizi di mobilità, dando la possibilità ai cittadini di vivere più comodamente la variegata offerta di attività del sabato. Si ricorda che è possibile utilizzare gratis anche il parcheggio di Bellavista con ascensore, fino alle 20.30, e quello di Piazza Duomo.

Da domani venerdì 11 e sabato 12 novembre la chiusura al traffico di Piazza Larussa, per favorire la permanenza in sicurezza di un’area dalla forte attrattività e affluenza nelle ore notturne, sarà in vigore con nuovo orario dalle 21.30 alle 01.00. I flussi di traffico provenienti da via De Grazia potranno proseguire per via Scalfaro-via Carlo V e via Burza.

(foto allegata)