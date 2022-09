Catanzaro. Matematica&Realtà: riprendono le attività al Liceo “Siciliani”

CATANZARO, 25 GEN - Riprendono anche per quest’anno scolastico al Liceo “Siciliani” le attività laboratoriali di Matematica&Realtà, il progetto più longevo e tra i più importanti dell’offerta formativa del liceo. Lo spirito M&R è quello di un approccio sperimentale alla Matematica, con la proposta di una educazione alla modellizzazione come motore di innovazione didattica.



Ideato nel 2005 e coordinato a livello nazionale dai proff. Anna Salvadori e Primo Brandi dell’Università di Perugia, M&R ha raccolto la sfida di trasferire i modelli matematici dai laboratori di ricerca alle aule scolastiche, utilizzando gli strumenti elementari in possesso degli studenti. L’educazione alla modellizzazione, testata per anni sul campo, si è rivelata possibile, formativa e un valido canale per l’acquisizione di competenze e la loro verifica; essa inoltre stimola l’interesse dei ragazzi e favorisce un orientamento consapevole alla scelta universitaria. Partendo da situazioni e problematiche della realtà, con l’obiettivo della loro formalizzazione matematica, si possono infatti introdurre in modo naturale concetti e strumenti matematici che vengono acquisiti e testati nella fase di studio del modello.



La successiva fase di validazione del modello consente di perfezionare gli strumenti, riflettere sulla teoria e far emergere nuove esigenze. L’acquisizione di strumenti matematici sempre più potenti, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie, permette di affrontare problemi più complessi o di operare una “rilettura” di quelli già affrontati. In questo modo, in un ping-pong tra il mondo reale e quello matematico, il percorso si evolve in un’elica ascendente.



Al Siciliani sono da tempo attivi quattro laboratori, uno per ogni anno di corso, seguiti dai seguenti docenti di Matematica e Fisica:



• Prime classi : prof.ssa Concetta Gaccetta

• Terze classi : prof. Giovanni Corrado

• Quarte classi : prof.ssa Anna Alfieri

• Quinte classi : prof. Nicola Chiriano.



Le finali nazionali si terranno tra marzo e aprile a Perugia. La gara di M&R non è una competizione, un’eliminatoria olimpica, né una maratona una tantum, ma vuole essere un’opportunità per mettere in gioco le proprie competenze di base e promuovere un più corretto stile di vita grazie alla Matematica.



Numerosi e brillanti risultati sono stati conseguiti negli anni dai ragazzi del Siciliani, nelle Gare di modellizzazione come in quelle di Comunicazione scientifica. Per tutti i dettagli si rinvia al rinnovato sito del liceo: www.liceosiciliani.it