Catanzaro, Sant'Elia, Celia: “Via Colace, lavori strategici contro il rischio smottamenti”

Celia: Corrono veloci i lavori di messa in sicurezza strada e scarpata in via Colace a Santa Elia

Dichiarazione del consigliere comunale Fabio Celia.

“Proseguono a ritmo serrato i lavori per la messa in sicurezza della sede stradale e della scarpata in via Colace in località S. Elia.

Un intervento di grande importanza strategica per la tutela del territorio, che l’amministrazione comunale ha potuto avviare utilizzando fondi della Protezione civile per 800mila euro.

Ho seguito in questi mesi l’iter di un’opera attesa da tutti i residenti, in un’area particolarmente esposta a rischio smottamento, e dove c’era bisogno di un intervento strutturale in grado di durare nel tempo.

Dal punto di vista tecnico, si è infatti scelto di procedere con l’installazione di berlinesi di micropali, ovvero una tecnologia che permette di sostenere il fronte dello scavo con materiali resistenti nelle opere che riguardano il consolidamento di manti stradali e terreni.

Con questa azione incisiva si potrà, dunque, ottenere un risultato positivo dal punto di vista del contrasto al rischio idrogeologico e, al tempo stesso, garantire una circolazione più sicura e agevole lungo il tratto stradale interessato.

Voglio ringraziare, perciò, il sindaco Nicola Fiorita e l’assessore Pasquale Squillace per aver portato a frutto i finanziamenti disponibili e aver dato una risposta concreta ai residenti di S. Elia.

L’attenzione per tutti i quartieri, da nord a sud, si dimostra con opere tangibili che possono migliorare la vivibilità e auspico che, in questa direzione, l’amministrazione andrà avanti mettendo al centro gli interventi prioritari per la comunità”.

