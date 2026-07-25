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Catanzaro-Squillace: lunedì 27 luglio la Veglia di preghiera per il rispetto della dignità di ogni persona

Redazione
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Catanzaro-Squillace: lunedì 27 luglio la Veglia di preghiera per il rispetto della dignità di ogni persona
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L'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace rinnova l'invito a partecipare alla Veglia di preghiera «Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo» (Is 43,4), in programma lunedì 27 luglio, alle ore 21, nella Parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino, in località Giovino di Catanzaro.

L'iniziativa nasce dal desiderio di offrire un momento di preghiera e di riflessione comunitaria sul valore inviolabile della dignità di ogni persona, alla luce del Vangelo e del magistero della Chiesa. In un tempo segnato da tensioni, esclusioni e forme di violenza che feriscono la convivenza civile, la comunità ecclesiale intende riaffermare con chiarezza il rifiuto di ogni discriminazione, di ogni pregiudizio e di ogni forma di omobitransfobia, promuovendo uno stile di accoglienza, rispetto e ascolto reciproco.

Attraverso il linguaggio universale della preghiera, la Veglia vuole essere un segno concreto di vicinanza a ogni persona e un'occasione per affidare al Signore il cammino delle nostre comunità, chiamate a testimoniare il Vangelo della carità, del rispetto e della fraternità.


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Argomenti:
veglia-preghiera dignita-persona omobitransfobia arcidiocesi-catanzaro-squillace accoglienza-rispetto

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