Simeri dedica il premio a Giuseppe Grande

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Ci sono vite che, pur spezzandosi troppo presto, continuano a lasciare un segno profondo nel cuore di un’intera comunità. Per questo motivo la X edizione del Premio Solidarietà, in programma domani, 24 luglio, alle ore 21.30, ai Ruderi della Chiesa Collegiata di Simeri, sarà dedicata alla memoria di Giuseppe Grande, il giovane di appena 23 anni di Simeri Crichi tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale.

Un gesto di affetto, vicinanza e partecipazione al dolore della famiglia e di tutta la comunità, che si inserisce perfettamente nello spirito della manifestazione ideata da don Francesco Cristofaro, da sempre impegnata a difendere e promuovere il valore più grande: la vita.

Non è un caso che il tema scelto per questa decima edizione sia “La prevenzione. Sconfiggiamo il cancro”. Un invito a prendersi cura di sé, a non rimandare i controlli e a diffondere una cultura della prevenzione, perché la salute e la vita rappresentano il patrimonio più prezioso che ciascuno di noi possiede.

Il Premio Solidarietà nasce proprio da questa convinzione, racchiusa nel suo storico slogan: “La vita è un dono”. Un messaggio che don Francesco Cristofaro continua a testimoniare ogni giorno con il suo impegno a favore dei più fragili, trasformando la propria esperienza di sofferenza in un percorso di speranza e di servizio verso gli altri.

Nel corso della serata saranno consegnati riconoscimenti a persone e associazioni che, attraverso il proprio lavoro, il volontariato, la ricerca scientifica e l’assistenza sanitaria, contribuiscono concretamente a migliorare la vita dei più deboli e a rendere le cure sempre più accessibili.

L’evento vedrà la partecipazione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Wanda Ferro, dell’assessore regionale Antonio Montuoro, dell’ex vicepresidente della regione Filippo Pietropaolo, del sub commissario del Comune di Simeri Crichi Pasquale Micucci, del Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Gen. Giovanni Pellegrino, del professor Federico Lo Torto, del direttore sanitario dell’Asp di Catanzaro Antonio Gallucci, della dottoressa Rita Marino, della dottoressa Caterina Rosselli, del capitano dell’US Catanzaro Pietro Iemmello, dei rappresentanti dell’associazione A Te Dico e dell’associazione ACSA&STE Ets e del presidente del Rotary Club Catanzaro Cassiodoro 2102 Frank Mario Santacroce.

La conduzione sarà affidata a Mario Sei e Filippo Coppoletta, mentre il momento artistico sarà impreziosito dalle esibizioni di Januaria, finalista di Dalla Strada al Palco 2026, Emma Baggetta, finalista di The Voice Kids 2026, e dell’attrice e doppiatrice Mariadea Galiano.

Ad accompagnare la serata saranno le emozionanti esecuzioni del Coro Polifonico “San Vitaliano”, diretto dal maestro Stefano Scozzafava e accompagnato dall’orchestra.

Il riconoscimento che sarà consegnato ai premiati è stato realizzato dalla Gioielleria Megna.

La decima edizione del Premio Solidarietà sarà così molto più di una cerimonia di premiazione: sarà un momento di riflessione, di memoria e di speranza. Nel ricordo di Giuseppe Grande, la comunità si ritroverà unita per ribadire che ogni vita ha un valore immenso e che custodirla, proteggerla e prendersene cura è una responsabilità di tutti.