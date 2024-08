Cesena vince 2-0 contro Catanzaro: la soddisfazione di Mister Mignani in conferenza stampa (Video)

CESENA - La partita di ieri tra Cesena e Catanzaro si è conclusa con un netto 2-0 per i padroni di casa.

Una vittoria importante che ha visto la squadra di Mister Mignani rispondere con carattere dopo la recente sconfitta.

In conferenza stampa, il tecnico del Cesena ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra e dell'atteggiamento mostrato sul campo.

Non avevo dubbi sulla reazione della squadra

Alla domanda di Barghini del Resto del Carlino sulla reazione della squadra dopo la sconfitta precedente, Mignani ha risposto: "Io guardo le prestazioni, non il risultato. A Sassuolo abbiamo fatto una partita dignitosa. Se vogliamo chiamarla reazione, va bene, ma io vedo i miei giocatori tutti i giorni e sapevo che avrebbero risposto così."

Prestazione convincente su entrambi i tempi

Giovanni Guiduzzi del Corriere Romagna ha evidenziato come, contrariamente a partite precedenti, il Cesena abbia mantenuto un alto livello di gioco in entrambi i tempi.

Mister Mignani ha concordato, aggiungendo: "Abbiamo affrontato una squadra fisicamente forte e ben organizzata, ma siamo andati meritatamente in vantaggio.

Abbiamo stretto gli spazi e creato ulteriori occasioni, una prestazione che mi è piaciuta molto."

Difesa solida e attacco efficace: la ricetta per il successo

Per la prima volta in questa stagione, il Cesena non ha subito gol.

"È un dato molto importante per noi," ha affermato Mignani rispondendo a Tornati di Tutto Cesena.

"Squadre che spesso vincono i campionati hanno la miglior difesa. Oggi abbiamo lavorato bene, siamo stati compatti e abbiamo concesso poche occasioni."

Adamo tra i protagonisti: una piacevole sorpresa

Riguardo la performance di Adamo, titolare per la prima volta in questa stagione, Mignani ha lodato il giocatore:

"Non avevo dubbi su di lui. Ha avuto un grave lutto all'inizio della stagione, ma oggi ha meritato di giocare e ha dimostrato il suo valore."

Equilibrio e competitività nel campionato

Infine, Mignani ha riflettuto sull'equilibrio del campionato, dove molte squadre sono vicine in classifica.

"Tutti possono vincere o perdere con chiunque," ha dichiarato, sottolineando l'importanza di affrontare ogni partita con la giusta mentalità e preparazione."

Con una vittoria che rafforza la fiducia della squadra e la coesione del gruppo, il Cesena guarda avanti al prossimo incontro con ottimismo e determinazione.

