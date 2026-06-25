Chiosco in fiamme nella pineta di Giovino a Catanzaro: indagini sulle cause dell'incendio

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Incendio nella pineta di Giovino a Catanzaro, in fiamme un chiosco ristorante: struttura sotto sequestro

Paura sul lungomare di Catanzaro: il rogo ha colpito la cucina di una struttura in legno. Indagini in corso, nessuna ipotesi esclusa

Momenti di forte apprensione nella serata di ieri a Catanzaro Lido, dove un incendio ha interessato una struttura in legno adibita ad attività di ristorazione situata nella pineta di Giovino, nell'ultimo tratto del lungomare. Contrariamente alle prime ricostruzioni circolate, il rogo non ha coinvolto uno stabilimento balneare, bensì un chiosco destinato alla ristorazione.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero all'intera struttura e soprattutto alla vasta area boschiva della pineta, evitando conseguenze ben più gravi.

Le fiamme partite dalla zona cucina

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, l'incendio ha interessato la parte posteriore del locale, precisamente l'area destinata alla cucina. Le fiamme hanno rapidamente avvolto quella porzione della struttura, richiedendo un intervento immediato delle squadre di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, con personale proveniente sia dal distaccamento di Sellia Marina sia dalla sede centrale. Grazie alla rapidità delle operazioni di spegnimento, i pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo in tempi contenuti, impedendo che l'incendio raggiungesse il resto del chiosco e la vegetazione circostante.

Determinante l'intervento dei Vigili del Fuoco

La presenza della pineta di Giovino, una delle aree naturalistiche più frequentate durante la stagione estiva, rendeva particolarmente delicata la gestione dell'emergenza. Le elevate temperature e la presenza di vegetazione avrebbero infatti potuto favorire una rapida propagazione delle fiamme.

L'azione coordinata dei soccorritori ha consentito di mettere rapidamente in sicurezza l'area, scongiurando danni ambientali e ulteriori rischi per le attività presenti lungo il litorale.

Carabinieri sul posto e struttura sotto sequestro

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno eseguito gli accertamenti di competenza e avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Al termine delle operazioni, la struttura è stata posta sotto sequestro, disposizione necessaria per consentire tutti gli approfondimenti investigativi.

Indagini in corso sull'origine dell'incendio

Le cause del rogo restano ancora da chiarire. Gli investigatori stanno effettuando tutti i rilievi tecnici necessari per stabilire l'origine delle fiamme.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa: saranno gli accertamenti in corso a chiarire se l'episodio sia riconducibile a un guasto accidentale oppure a un'eventuale origine dolosa.

L'area rimane sotto osservazione mentre proseguono le verifiche delle autorità competenti.