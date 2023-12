Ordinanza del Sindaco: chiusura temporanea delle scuole a Vibo Valentia per mancanza d'acqua

Sindaco Maria Limardo Emette ordinanza per prevenire rischi all'incolumità pubblica

Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha emesso un'ordinanza per chiudere tutte le scuole della città il prossimo lunedì.

La decisione è stata presa per "prevenire pericoli per l'incolumità pubblica" in seguito all'annuncio di un'interruzione dell'approvvigionamento di acqua potabile.

Limardo afferma che questa situazione rende impossibile mantenere il normale servizio scolastico. Nell'ordinanza, il sindaco sottolinea l'urgenza di agire per prevenire potenziali rischi, optando per la chiusura temporanea delle istituzioni educative.





In aggiornamento