Ciclone dal Nord Europa: arriva il maltempo in Italia con fenomeni estremi

Un'area di bassa pressione porterà nubifragi, rischio alluvioni e nevicate a bassa quota tra il 30 e il 31 maggio nelle regioni del Nord.

Una nuova fase di severo maltempo è in arrivo sull'Italia, con possibili eventi estremi in alcune regioni. Una vasta area di bassa pressione, colma di aria fredda di origine polare, scenderà dal Nord Europa, provocando un ennesimo peggioramento del tempo in questo mese di maggio.

Le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano alimenteranno una ciclogenesi sul mar Ligure, che si tradurrà in abbondanti precipitazioni tra giovedì 30 e venerdì 31 maggio. Lo scontro tra masse d'aria diverse (freddo dal Nord Europa e caldo preesistente) e la velocità dell'irruzione potrebbero causare eventi meteo estremi, come nubifragi e, in casi eccezionali, "alluvioni lampo" che colpiscono aree ristrette con ingenti quantità d'acqua.

Le regioni maggiormente esposte, secondo gli ultimi aggiornamenti, includono i comparti alpini e prealpini, la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, dove potrebbero cadere oltre 100 litri di pioggia per metro quadrato in poco tempo, l'equivalente delle precipitazioni di un mese. Le forti piogge, unite a terreni già saturi, potrebbero causare allagamenti e aumentare il rischio alluvionale e idrogeologico in queste zone. Piogge diffuse, anche se meno abbondanti, sono attese anche nel resto del Nord e nell'alta Toscana.

Inoltre, con il drastico calo delle temperature, tornerà la neve sulle montagne, con fiocchi fino a 1500 metri di quota tra Lombardia orientale e Dolomiti. Un evento significativo per la fine di maggio. (iLMeteo)



In aggiornamento