Come promuovere il marchio della tua azienda

Se sei il titolare di un’azienda, qualsiasi siano le sue dimensioni e il suo settore, non puoi fare a meno di promuovere il tuo marchio al fine di incrementare la base dei tuoi clienti e aumentare il livello di fiducia di coloro che stanno già fruendo dei tuoi prodotti e dei tuoi servizi.

Ma come puoi promuovere il marchio della tua azienda? Quali sono le leve di marketing che non dovresti sottovalutare nel compimento di questo percorso di brand promotion?

Gadget aziendali

Il primo strumento che hai la possibilità di utilizzare con particolare efficacia è quello dei gadget personalizzati, come quelli che possono essere acquistati su portali specializzati come Maxilia. Attraverso tali prodotti è infatti possibile donare al proprio cliente attuale e potenziale delle piccole utilità che, soprattutto se di utilizzo frequente, potranno consentire al destinatario del regalo di collegarlo positivamente il tuo brand.

Sito web

Oggi giorno è impossibile non disporre di un sito web ben posizionato sui motori di ricerca per migliorare la promozione del proprio brand. Ricorda che il tuo sito web è la vetrina digitale della tua attività, e che dovrebbe fornire tutte le risposte che i tuoi clienti cercano. Deve inoltre essere adeguatamente ottimizzato, in maniera tale che possa essere facilmente trovato in caso di ricerca delle parole chiave principali sui motori come Google.

Social network

Fermo restando che il sito web rimane pur sempre la tua vetrina principale, e su di essa dovresti riporre i principali investimenti, creare degli account sui social network in cui è presente il tuo target di riferimento ti permetterà di attivare un nuovo efficace canale di contatto. Ricorda, però, che non è sufficiente aprire una pagina Facebook o un profilo Twitter per comunicare efficacemente ai tuoi clienti attuali e potenziali: è necessaria una strategia che possa gestire adeguatamente la tua presenza sui social e che possa essere integrata con gli altri canali di comunicazione sui quali dovrai evidentemente essere presente.

Campagne di advertising

Un sito web ben posizionato è certamente lo strumento più utile per far crescere gradualmente nel tempo la tua base di clienti. Se tuttavia desideri disporre di un boost che possa permetterti di ottenere dei risultati tangibili nel breve termine, valuta la possibilità di attivare delle campagne di advertising online sui motori di ricerca come Google o sui social network come Facebook. In questo modo potrai raggiungere più rapidamente il tuo pubblico.

Passaparola

Anche nell’epoca dei social network e delle campagne di advertising online, niente può sostituire il passaparola tra gli strumenti di marketing più efficaci. Dunque, cerca sempre di riporre grande attenzione nella gestione dell’esperienza utente, in maniera tale che la soddisfazione di coloro che sono già tuoi clienti sia sufficientemente elevata da trasformarli in promotori del tuo business. Riuscire in questo intento costa tempo e fatica ma – in ogni caso – si tratta della strada più efficace e produttiva se vuoi garantire al tuo business una crescita sostenibile e, in buona parte dei casi, dai numeri che aumentano in modo esponenziale!