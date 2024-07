Concessioni demaniali, il comune di Soverato vince in Consiglio di Stato

SOVERATO – Il Comune di Soverato ha ottenuto una significativa vittoria in Consiglio di Stato contro la Ranieri Group di Azzurra Ranieri. La controversia, che ha visto protagonisti il Comune e la Ranieri Group, riguardava le concessioni demaniali marittime nella città ionica.

Il ricorso proposto dalla Ranieri Group è stato dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato, segnando così la conclusione di una disputa che aveva creato incertezze all'inizio della stagione estiva. Gli avvocati Domenico Grande Aracri, Francesco Scalzi e Salvatore Staiano avevano rappresentato la Ranieri Group, contestando la decisione del TAR che aveva delegato al Comune, sotto la guida del sindaco Daniele Vacca e rappresentato dall'avvocato Achille Morcavallo, la gestione delle concessioni demaniali marittime provvisorie.

La sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 17 luglio 2024, respinge l'istanza cautelare presentata dalla Ranieri Group (Ricorso numero: 5067/2024). Nell'ordinanza, firmata dal Presidente Fabio Taormina, si legge che la parte appellante è condannata a rifondere le spese della fase cautelare in favore delle parti appellate, liquidate in 1.000 euro al Comune di Soverato e in ulteriori 1.000 euro alle parti private appellate, per un totale di 2.000 euro, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge.

L'ordinanza sottolinea che "parte appellante ha già ottenuto il bene-interesse della vita al quale mirava" poiché il TAR aveva accolto il ricorso originario annullando l'atto impugnato. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che "nessun danno o pericolo di danno può derivare a parte appellante" dall'argomentazione che attribuiva al Comune di Soverato il compito di curare gli interessi pubblici e privati attraverso le concessioni demaniali marittime provvisorie, come previsto dall’articolo 10 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

La decisione del Consiglio di Stato conferma quindi la legittimità dell'azione amministrativa del Comune di Soverato, garantendo la continuità della gestione delle concessioni demaniali marittime per la stagione in corso.

Implicazioni e Prospettive

Questa vittoria legale del Comune di Soverato rappresenta un importante passo avanti nella gestione delle concessioni demaniali marittime, assicurando la regolarità delle operazioni estive e proteggendo gli interessi pubblici e privati coinvolti. La sentenza potrebbe avere ripercussioni significative anche per altri comuni che si trovano a gestire situazioni analoghe, stabilendo un precedente giuridico rilevante.

In conclusione, il Comune di Soverato può proseguire con le sue attività di gestione delle concessioni demaniali, forte del supporto legale ottenuto dal massimo organo di giustizia amministrativa. Questa decisione favorisce non solo l’amministrazione comunale ma anche gli operatori economici e i cittadini, garantendo una stagione estiva senza ulteriori incertezze legali.

Pubblicato il 17/07/2024, N. 05067/2024 REG.RIC., REPUBBLICA ITALIANA, Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

- Documento: N. 05067/2024 REG.RIC., Pubblicato il 17/07/2024

- Comune di Soverato rappresentato dall’avvocato Achille Morcavallo

- Ranieri Group rappresentata dagli avvocati Domenico Grande Aracri, Francesco Scalzi e Salvatore Staiano

- Ordinanza firmata dal Presidente Fabio Taormina

Per ulteriori dettagli, fare riferimento al documento ufficiale N. 02764/2024 REG.PROV.CAU. N. 05067/2024 REG.RIC.