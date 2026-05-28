Concorsi OSS e infermieri in Calabria, oltre 2.700 candidati per 525 posti nella sanità regionale

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Alta partecipazione alle procedure di Azienda Zero per il reclutamento di nuovo personale sanitario destinato ad aziende sanitarie e ospedaliere calabresi

Grande partecipazione in Calabria per i concorsi OSS e infermieri banditi da Azienda Zero, finalizzati al reclutamento di nuovo personale da destinare agli enti del Servizio sanitario regionale. Le procedure, pubblicate nel mese di febbraio, hanno registrato numeri molto elevati, confermando il forte interesse verso le opportunità lavorative nel settore sanitario calabrese.

Per un totale di 525 posti disponibili, tra infermieri e operatori sociosanitari, hanno presentato domanda oltre 2.700 candidati. Un dato significativo, che evidenzia da un lato la forte richiesta di occupazione stabile nel comparto sanitario e dall’altro la necessità di rafforzare gli organici delle strutture sanitarie e ospedaliere della regione.

Concorsi sanità Calabria, i numeri delle domande presentate

Nel dettaglio, l’avviso per l’assunzione di 349 infermieri ha raccolto 1.553 domande. Dopo la verifica dei requisiti previsti dalla procedura, sono stati 1.456 i candidati ammessi.

Numeri importanti anche per il reclutamento degli operatori sociosanitari OSS. Per i 176 posti disponibili, sono arrivate 1.195 candidature, con 928 candidati ammessi alla procedura.

Questi dati confermano l’ampia partecipazione ai concorsi nella sanità calabrese, soprattutto in un momento in cui il tema del personale sanitario resta centrale per garantire servizi più efficienti, continuità assistenziale e una migliore organizzazione delle aziende sanitarie.

Azienda Zero, deliberate ammissioni ed esclusioni dei candidati

Nei giorni scorsi Azienda Zero Calabria ha deliberato l’ammissione e l’esclusione dei candidati alle procedure di mobilità compartimentale, regionale e interregionale.

Si tratta di un passaggio fondamentale per definire l’elenco dei partecipanti e procedere con l’eventuale assegnazione del personale alle diverse aziende sanitarie e ospedaliere calabresi, sulla base dei fabbisogni dichiarati dagli enti del servizio sanitario.

Le procedure sono state avviate proprio dopo la ricognizione delle necessità di personale da parte delle strutture sanitarie regionali, con l’obiettivo di coprire posti ritenuti necessari per il funzionamento dei servizi.

Mobilità e concorsi, cosa prevede la procedura

Nel bando era stato chiarito che la selezione concorsuale sarebbe stata attivata solo nel caso in cui le procedure di mobilità fossero risultate deserte oppure concluse con esito negativo.

Questo significa che il percorso di reclutamento segue una precisa sequenza amministrativa: prima la verifica della possibilità di coprire i posti attraverso la mobilità del personale già in servizio, poi, se necessario, il ricorso alla procedura concorsuale.

Una modalità che punta a rendere più ordinato il reclutamento e a rispondere in maniera più efficace alle esigenze delle strutture sanitarie calabresi.

Sanità calabrese, il reclutamento resta una priorità

L’alta adesione ai concorsi per infermieri e OSS in Calabria mette in evidenza l’importanza del lavoro sanitario sul territorio e la necessità di investire sul personale.

Il rafforzamento degli organici rappresenta infatti una delle sfide principali per migliorare la qualità dell’assistenza, ridurre le criticità operative e garantire risposte più adeguate ai cittadini.

Con oltre 2.700 candidati per 525 posti, le procedure avviate da Azienda Zero diventano quindi un passaggio rilevante nel percorso di potenziamento della sanità pubblica calabrese.