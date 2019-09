Premier Conte completa la squadra, ma si riapre scontro nel PD, torna lo spettro scissione

ROMA, 14 SETTEMBRE - Conte soddisfatto per il varo della squadra di governo: 42 fra sottosegretari e viceministri: 21 gli M5s, 18 i Dem, due di Leu, uno del Maie. Tra i viceministri, 6 sono dei Cinquestelle, 4 del Pd. Solo 14 le donne. Ma scoppia la grana Pd per l'assenza di toscani dalla squadra. Per Nardella che si chiede se sia una 'vendetta contro Renzi', Boschi adombra lo spettro scissione 'se rientrasse Bersani'. Ma Zingaretti derubrica tutto a 'tormentoni basati sul nulla' mentre Franceschini riunisce AreaDem.