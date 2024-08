Coppa Italia TIM: guida al primo turno - Calendario, scontri precedenti e dove vederle in TV

Le squadre di Serie A e Serie B si affrontano nel primo turno della Coppa Italia TIM. Scopri il calendario completo delle partite, l'analisi degli scontri diretti e tutte le informazioni per seguire le sfide in diretta TV.

La Coppa Italia TIM entra nel vivo con il primo turno, che vedrà diverse squadre di Serie A e Serie B sfidarsi per avanzare nella competizione. Di seguito, il calendario completo delle partite di oggi, domani e lunedì, insieme a un'analisi degli scontri precedenti tra le squadre coinvolte e informazioni su dove seguire le partite in TV.

Partite di oggi

Sassuolo vs Cittadella (Ore 18:00)

Il Sassuolo, squadra di Serie A, affronta il Cittadella, formazione di Serie B. Negli scontri diretti, il Sassuolo ha spesso avuto la meglio, ma il Cittadella è noto per essere una squadra difficile da affrontare nelle competizioni a eliminazione diretta.

Dove vederla: diretta Tv su Italia 2 e Mediaset Infinity.

Udinese vs Avellino (Ore 18:30)

L'Udinese ospita l'Avellino. Nonostante la differenza di categoria, l'Avellino cercherà di creare un colpo di scena, come è avvenuto in passato in altre edizioni della Coppa Italia.

Dove vederla: diretta Tv su Italia 2 e Mediaset Infinity.

Genoa vs Reggiana (Ore 20:45)

Il Genoa, forte della sua esperienza in Serie A, parte favorito contro la Reggiana, che comunque tenterà di sfruttare l'occasione per mettersi in mostra contro un avversario di livello superiore.

Dove vederla: diretta Tv su Italia 2 e Mediaset Infinity.

Monza vs Südtirol (Ore 21:15)

Il Monza, dopo una stagione sorprendente in Serie A, affronterà il Südtirol, squadra che ha dimostrato solidità in Serie B. Questo incontro potrebbe riservare delle sorprese.

Dove vederla: diretta Tv su Italia 2 e Mediaset Infinity.

Partite di domani

Cremonese vs Bari (Ore 18:00)

Una sfida interessante tra due squadre che si sono affrontate più volte negli ultimi anni, sia in Serie B che in Coppa Italia. Entrambe le squadre puntano a passare il turno.

Dove vederla: diretta Tv su Italia 2 e Mediaset Infinity.

Verona vs Cesena (Ore 18:30)

Il Verona, storicamente forte in Coppa Italia, affronterà il Cesena, che nonostante militi in Serie C, potrebbe rappresentare un ostacolo difficile.

Dove vederla: Diretta su Italia 2 e Mediaset Infinity.

Empoli vs Catanzaro (Ore 20:45)

L'Empoli, squadra di Serie A, è nettamente favorito contro il Catanzaro, ma la Coppa Italia ha dimostrato che le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

Dove vederla: diretta Tv su Italia 2 e Mediaset Infinity.

Napoli vs Modena (Ore 21:15)

Il Napoli, detentore di numerosi trofei nazionali, parte decisamente favorito contro il Modena, squadra che milita in Serie B. Tuttavia, il Modena ha già dimostrato di poter impensierire squadre di categoria superiore.

Dove vederla: diretta Tv su Italia 2 e Mediaset Infinity.

Partite di domenica 11 Agosto

Brescia vs Venezia (Ore 18:00)

Una partita tra due squadre che hanno vissuto periodi alterni negli ultimi anni. Il Brescia, con il supporto del pubblico di casa, cercherà di avere la meglio sul Venezia.

Dove vederla: diretta Tv su Italia 2 e Mediaset Infinity.

Parma vs Palermo (Ore 18:30)

Il Parma sfida il Palermo in un match che si preannuncia equilibrato. Entrambe le squadre hanno un passato glorioso e puntano a tornare ai fasti di un tempo.

Dove vederla: Diretta su Italia 2 e Mediaset Infinity.

Sampdoria vs Como (Ore 20:45)

La Sampdoria, una delle squadre storiche del calcio italiano, affronta il Como, squadra che sta cercando di riaffermarsi nel panorama calcistico nazionale.

Dove vederla: diretta Tv su Italia 2 e Mediaset Infinity.

Torino vs Cosenza (Ore 21:15)

Il Torino, con una tradizione importante in Coppa Italia, parte favorito contro il Cosenza, ma dovrà stare attento a non sottovalutare l'avversario.

Dove vederla: diretta Tv su Italia 2 e Mediaset Infinity.

Partite di lunedì 12 agosto

Frosinone vs Pisa (Ore 18:00)

Un match tra due squadre che si sono incontrate diverse volte in Serie B. Entrambe le formazioni hanno ambizioni di avanzare nella competizione.

Dove vederla: diretta Tv su Italia 2 e Mediaset Infinity.

Lecce vs Mantova (Ore 18:30)

Il Lecce, squadra di Serie A, ospita il Mantova. I pugliesi non dovrebbero avere difficoltà a superare il turno, ma il Mantova cercherà di rendere la vita difficile agli avversari.

Dove vederla: diretta Tv su Italia 2 e Mediaset Infinity.

Salernitana vs Spezia (Ore 20:45)

Una sfida tra due squadre di Serie A che si preannuncia molto equilibrata. Entrambe puntano ad andare il più lontano possibile in Coppa Italia.

Dove vederla: Diretta su Italia 1 e Mediaset Infinity.

Cagliari vs Carrarese (Ore 21:15)

Il Cagliari, favorito, ospita la Carrarese, che proverà a fare l'impresa contro una squadra di Serie A.

Dove vederla: diretta Tv su Italia 2 e Mediaset Infinity.