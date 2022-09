Coronavirus: Ministro Azzolina, sulla maturità soluzioni al vaglio

Coronavirus: Azzolina, sulla maturità soluzioni al vaglio "Garanzie rispetto a parte programma non realizzata"

ROMA, 23 MAR - Sulla maturità "stiamo pensando a possibili soluzioni relative al momento in cui si ritornerà a scuola". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a Tutti in classe, su Radio Rai 1.



La maturità dovrà "tenere in considerazione cosa gli studenti hanno fatto in questo periodo di didattica a distanza e cosa non hanno fatto", ha aggiunto rispondendo alla mail di uno studente che diceva che in alcune materie la didattica a distanza nella sua scuola è stata attivata, in altre no.



"Ci stiamo riflettendo, abbiamo già in mente possibili soluzioni che garantiscano agli studenti di fare un esame serio, giusto, in cui non si perda il sapore dell'esame ma devo tutelare gli studenti rispetto agli apprendimenti degli ultimi mesi. Tuttavia l'esame di Stato riguarda il percorso sviluppato in tutti i 5 anni di studio. Io devo tranquillizzare rispetto a quella parte di programma, da febbraio a giugno, e garantire un esame che sia reale, rispetto alla parte di programma non realizzata. Stessa cosa vale per gli studenti delle medie".