Coronavirus. Regione Lombardia ha creato AllertaLOM,l'app delle allerte di P. Civile. Guida Utilizzo

MILANO, 1 APR - Le allerte di Protezione civile sono documenti ufficiali che Regione Lombardia emette in previsione dell’arrivo di fenomeni potenzialmente critici per il territorio. Nei paragrafi seguenti, Rischi diffusi sul territorio e Rischi localizzati, puoi consultare le Allerte in corso in Lombardia.

APP ALLERTALOM

Regione Lombardia ha creato AllertaLOM,l'app delle allerte di Protezione Civile per smartphone e tablet, che permette di essere sempre aggiornati sullo stato di allerta del proprio territorio. AllertaLOM fornisce una visione dinamica su mappa delle previsioni e delle allerte, mostra l’evoluzione degli effetti al suolo su un arco di 36 ore e permette di personalizzare la ricezione delle notifiche di emissione di un'allerta sul Comune e sul rischio di interesse. AllertaLOM è disponibile per Android e iOS:

scarica l'app AllertaLOM per dispositivi Android

scarica l'app AllertaLOM per dispositivi iOS

Per maggiori dettagli su come usare AllertaLOM è disponibile la Guida utente dell'app AllertaLOM.

L'archivio delle allerte di Protezione Civile pubblicate a partire dal 8 dicembre 2019 è disponibile sulla web app AllertaLOM.

Consulta la Guida alle allerte di Protezione Civile e Come funziona l'allertamento di Protezione Civile per capire il funzionamento del sistema, che è regolato dalla d.g.r. n. 4599 del 17 dicembre 2015.

Per segnalare situazioni critiche sul territorio, contattare la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile al numero verde 800 061 160.

Rischi diffusi sul territorio

Rischi localizzati

Allegati

