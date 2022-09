Covid-19. Malgrado Tutto, un Nobile Dolce Gesto di Cimino-Ferdy, Daniela Maida e Carla Vaccaro

LAMEZIA TERME (CZ) 11 APR - Ieri 11.aprile.2020, nel piazzale antistante il tribunale della città di Lamezia Terme, con l’ausilio della Malgrado Tutto, si è dato corso alla raccolta di dolci promossa da un gruppo social capeggiata da Ferdinando Cimino ( in arte Ferdy dolcevita), Daniela Maida e Carla Vaccaro.



I tre giovani lametini, avendo guadagnato il consegno dei membri del loro gruppo Facebook “Dolcevita “, hanno deciso di indire una “ dolce” raccolta per addolcire la Pasqua di chi, in questo momento, non riesce a acquistare un dolce.



Un po’ come l’opera di beneficenza “spesa sospesa” che è in atto nella città, Daniela, Carla e Ferdinando, hanno voluto organizzare una “tenera” raccolta. Quella di ieri è stata la seconda raccolta. I giovani avevano già organizzato sabato 4 aprile 2020 un’altra raccolta alla quale avevano partecipato in tanti. Questo sabato la città ha risposto in maniera cospicua e per l’ennesima volta i lametini si sono dimostrati essere: persone dal cuore generoso.