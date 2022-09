Covid: Bonaccini, terza ondata? Forse, serve responsabilità

BOLOGNA, 11 DIC - "Non sono né un medico né uno scienziato. Leggo, sento, ascolto: molti dicono che la terza ondata è probabile. Il problema non è la terza ondata sì o no, il problema è come o quale terza ondata. Se è una terza ondata con un aumento della curva epidemiologica molto alta, è un bel problema, se fosse una terza ondata lieve sarebbe tutt'altra cosa".

Così il presidente della Conferenza della Regioni e della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a Radio Capital. "Ai cittadini - ha aggiunto - dobbiamo chiedere comportamenti responsabili, indossare la mascherina, tenere distanziamenti. Insomma, tocca anche a ognuno di noi, oltre ai provvedimenti. Non scherziamo perché abbiamo visto cosa significa".