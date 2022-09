Covid: sindaco Lamezia Paolo Mascaro, otto nuovi casi di positività

LAMEZIA TERME, 03 NOV - "Comunicati oggi dall'Azienda sanitaria provinciale otto nuovi casi di positività, posti tutti in isolamento domiciliare. Due appartengono al medesimo nucleo familiare e tre ad altro nucleo familiare". Lo scrive, in un post su facebook, il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro.

"Al momento, dalle comunicazioni ufficiali ricevute dal Comune - aggiunge Mascaro - in città si hanno, quindi, 98 attualmente positivi, di cui due ricoveri e 96 isolamenti domiciliari. Si ribadisce ancora che il Comune non può che comunicare ed aggiornare in tempo reale unicamente i dati ufficialmente provenienti dall'Asp, sia in termini di positività che di guarigioni".